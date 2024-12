LaLiga espanhola: resumos da 18ª jornada

Como todos os dias, os nossos correspondentes em Espanha analisam os destaques da LaLiga; Desta vez é a vez do dia 18.

É hora de um merecido descanso. O Jornada 18 de LaLiga de España O domingo terminou e as férias de inverno começaram. A próxima partida a ser disputada pelo Primeira Divisão da Espanha Será na sexta-feira, 3 de janeiro, quando o Valência contra o Real Madridem um acidente remarcado devido às condições climáticas.

No entanto, isso data Ele também deixou muito a destacar. Ele Atlético de Madrid derrotou o Barcelona como visitante e será o líder até o final de 2024. O Madri foi imposta Sevilla e tirou o time de Hansi Flick segundo lugar na classificação.

O Atlético de Madrid vive um ótimo momento na LaLiga; derrotou o Barcelona e assumiu a liderança. EFE/Siu Wu

O parte inferior da mesa Ele também vive momentos importantes. Ele Espanyol e Valência Eles vivem tempos mais que complicados.

Como todos os dias, nossos correspondentes em España eles revisam isso mais proeminente da data. Chegou a hora de analisar o capítulo 18 do campeonato espanhol. Aqui vamos nós.

Destaques de Jordi Blanco

O Atlético é sério; O Barça nem sabe

admitido Diego Pablo Simeoneno final do duelo Montjuïcque o Barça merecia vencer o jogo e que seu Atlético Ele teve sorte, sucesso e fé. Minutos depois, na mesma sala de imprensa, Hansi filme Ele proclamou seu orgulho pelo bom jogo de seu time, lamentando apenas o azar e a falta de sucesso para explicar a derrota. Mas numa análise mais ampla percebe-se como o time colchonero, que já conquistou doze títulos consecutivos e sete campeonatos, conseguiu se recuperar do Sevilla e Alavés antes do Barça (e também para Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da UEFA em Paris). Isto significa que o Atlético pode continuar a negar a sua candidatura ao título mas aí está, líder e a fazer um verdadeiro exercício de solvência e capacidade.

jogar 1:54 O Barcelona fez um grande jogo, mas a contundência do Atlético de Madrid Barak Fever elogiou o desenvolvimento de jogo dos culés, que só falharam na definição.

Ele Barça? Má sorte no sábado, infortúnio na semana anterior antes do Leganésazar antes As palmasconfusão diante dele Celta de Vigoapagão contra o Real Bétisacidente antes do Sociedade Real…Entre uma coisa e outra, a realidade é que a equipe Toque rapidamente perdeu o rumo de uma forma tão óbvia quanto lamentável, somando apenas 5 dos últimos 21 pontos disputados e entregando uma liderança que há dois meses parecia intocável.

Enquanto o Real Madrid gostei da comemoração do Copa Intercontinental andando contra ele Sevilha e o Atlético goza de uma liderança que muitos não imaginavam em novembro, o Barça está perdido. Muito perdido…

O protagonista: Alexander Sorloth

jogar 1:46 Sorloth não perdoou e marcou o gol da vitória do Atlético de Madrid Alexander Sorloth não falhou e marcou o gol da vitória do Atleti no último minuto da partida contra o Barcelona.

Ele Atacante norueguês declarou a vitória de Atlético de Madri em Montjuïc, finalizando maravilhosamente um Serviço de Nahuel Molina que eles não acertaram não rejeite nem Pau Cubarsí nem Raphinha. Foi a cereja do bolo para um papel breve (entrou aos 73 minutos), mas intenso… E para encerrar uma história muito particular: já visitou o clube três vezes. Barça em Liga com três equipes diferentes e venceu todas essas visitas. Ele fez isso com o Sociedade Real (1-2) em maio de 2023 marcando o segundo gol de San Sebastian; Ele repetiu com ele Villareal (3-5) em janeiro de 2024, marcando 3-4 aos 99 minutos e aos 96 minutos, no sábado, fez 1-2 para o Atlético.

O gol: Álex Berenguer

jogar 0:57 Alex Berenguer mandou para defender e Athletic Club sai na frente Berenguer traz a vantagem do Athletic por 2 a 1 sobre o Osasuna.

Ele Athletic Club voltou em Pamplona e conquistou a vitória (1-2) graças ao oportunismo de um Alex Berenguer mais atento do que ninguém ao erro de uma rejeição da defesa de saúde. E os leões conseguiram uma vitória que amplia a sua sequência de dez jogos sem conhecer a derrota, tendo vencido cinco dos últimos seis jogos e, casualmente, fixando-se no quarto lugar e apenas dois pontos atrás. Barcelona.

Afundados: Espanyol e Valência

Se a sequência de Barcelona (5 de 21 pontos é terrível), o Espanhol (5 de 27) e o Valência (7 de 33) é ainda pior… E, em posições de rebaixamento, muito mais dramático. A equipe de periquitos foi condenada em As palmas um objetivo de Sandro para confirmar a sexta derrota em oito jogos, num jogo que nunca dominou; o time que evitou a derrota Mestalla com um objetivo Daniel Gomez que serviu para amarrar com o Alavés (2-2) aos 98 minutos… mas não abandonou a última posição do campeonato (igual em pontos com o Real Valladolid) a quatro pontos da segurança, já estando há cinco dias sem vencer.

O Espanyol atravessa um momento complicado na LaLiga: está na 17ª posição. EFE/Quique Curbelo

Nele Espanhola mensagem oficial aponta para a continuidade, por enquanto, do Manolo González e no Valência a permanência de Ruben Barajá Sabe-se pela recusa de Pedro Limadono do clube, para lhe pagar a demissão, ainda que os dirigentes da entidade tenham decidido demiti-lo há duas semanas.

Mas a saída de ambos, de González sim Convésé dado como certo, mais cedo ou mais tarde…

Destaques de Moisés Llorens

Valência, Espanyol e Valladolid: decepção e indignação

O que eles têm em comum Valência, Espanyol e Valladolid além de estar no fundo Primeiroter um nível de jogo ruim para a elite e saber o que é jogar Segunda em algum momento de sua história? Eles sabem disso? Eles são capazes de deduzir isso? Você tem alguma ideia de onde os tiros podem ir?

O Real Valladolid é o último da classificação da LaLiga. Alex Caparros/Getty Images

Esta lista de times são três times históricos do futebol espanhol que em algum momento de sua história jogaram em Europalevantando títulos (Valência) ou duas vezes sem vencer uma disputa de pênaltis para ter tocado a glória (Espanhol). Seu momento atual é decadente, triste (ou muito triste) e preocupante. A resposta à pergunta feita no primeiro parágrafo é simples: o trio de times tem donos estrangeiros que desembarcaram Mestalla (Peter Lim) Cornellà-El Prat (Chen Yang Sen) o jaritataca (Ronaldo) prometeu ouro e a única coisa que conseguiu ao longo do tempo foi enfraquecer os elencos de seus times, empobrecer seu escudo e indignar três torcedores muito fiéis à sua torcida.

Os três agonizam pela falta de soluções, enquanto seus torcedores sofrem nas arquibancadas de seus estádios e fora dos locais onde se reúnem para, de forma estéril até agora, pedir a saída de seus donos do gabinete presidencial. Mas para que isso aconteça, várias coisas devem acontecer, uma delas essencial: aparecem compradores dispostos a assumir dívidas e começar do zero. Parece ruim. Bem, realmente muito ruim.

Melhor gol: Pedri

jogar 1:25 Grande jogada individual de Pedri para selar o 1-0 para o Barcelona Pedri se destacou na jogada individual e aproveitou a direita para quebrar a trava de Oblak e fazer o 1 a 0 do Barcelona contra o Atlético de Madrid.

Ele pegou a bola no campo esquerdo da ampla zona de ataque do Barcelona e depois de desviar de vários rivais na corrida, soube colocar o bola inalcançável para Jan Oblak.

MVP: Jan Oblak

jogar 0:33 Oblak negou o segundo ao Barcelona! Oblak venceu Fermín López no confronto direto e negou ao Barcelona o segundo contra. Atlético de Madrid.

Excelente jogo de gol Atlético último sábado em Montjuic. Estragou o gol em cinco ou seis opções claras. Barçaque teve uma atuação coral sensacional, mas só conseguiu superar o esloveno uma vez.