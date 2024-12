LaLiga: Gritos de “tolo, tolo” precederam o gesto de Vinicius

A organização lembra que estes cantos estão listados como comportamentos proibidos e são puníveis.

LaLiga denunciou esta segunda-feira à Real Federação Espanhola de Futebol e à Comissão Anti-Violência que os adeptos do Rayo Vallecano Gritaram “Tolo, tolo” para o atacante brasileiro do Real Madrid Vinícius Júnior na partida disputada no último sábado (3-3) e que esse canto motivou o gesto do jogador para uma torcida no final da partida.

Este incidente está registrado na reclamação escrita que LaLiga questiona diariamente a Competição e Antiviolência sobre músicas que incitam à violência ou têm conteúdo insultuoso ou intolerante, segundo a associação desportiva em comunicado.

No documento, consta que aos 74 minutos de jogo, vários adeptos do grupo de animação local do Raio localizados nas arquibancadas de trás, “conduzidos por um integrante com microfone, cantaram por aproximadamente doze segundos” o canto “Tonto, tonto”, em referência a Vinícius.

De forma complementar, o texto de LaLiga“a mídia repercutiu a reação do futebolista brasileiro aos torcedores localizados nas arquibancadas mais próximas do túnel do vestiário após o término da partida”.

“Isso significa que Vinícius Jr.“, anteriormente e conforme especificado no parágrafo anterior, recebeu um grito contra ele”, continua a reportagem em referência ao gesto que o atacante fez com a mão aos torcedores do Rayistas, referindo-se ao rebaixamento do time madrileno à Segunda Divisão.

LaLiga A LaLiga recorda que estes cantos estão elencados como “comportamentos proibidos e, portanto, puníveis, tanto no Código de Disciplina Desportiva da RFEF como na legislação contra a violência, o racismo, a xenofobia e a intolerância no desporto”.

Javier Tebas, presidente da LaLigajustificou esta segunda-feira a reação do futebolista brasileiro com gestos às bancadas denunciadas pelo presidente do Rayista, Raúl Martín Presa, garantindo que foram precedidas de uma “provocação”.

“Os gritos não eram racistas, é importante esclarecer, mas o chamaram de estúpido e houve reação à saída do Vinícius“, explicou na Ciudad del Fútbol após participar da Assembleia Geral da RFEF.

“Acho que com esses insultos pode haver uma provocação e o jogador, como todo mundo, se exalta e nada mais. Vamos ver o que acontece, cabe ao órgão de integridade. adicionado.

Para Tebas, o comportamento do atacante madridista não difere do de outros jogadores de futebol que respondem quando recebem insultos: “Muitos jogadores ficam com raiva e Vinícius É mais um. Houve também alguns insultos vindos das arquibancadas que devem ser avaliados. Não foram gritos racistas nem considero exagerado o que ele fez. Não foi bom, nem as arquibancadas. “Temos a capacidade de começar, mas nada mais.”

Na sua denúncia, a outra referência que LaLiga faz o match entre Raio e o Real Madrid É o acidente ocorrido aos 27 minutos, quando um espectador entrou em campo, o que obrigou os seguranças a reduzi-lo e retirá-lo no tempo de cerca de quinze segundos.