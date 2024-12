CNN

Lara Trump disse no domingo que está deixando o cargo de copresidente do Comitê Nacional Republicano.

“O trabalho que vim fazer está agora concluído e pretendo renunciar formalmente ao RNC na nossa próxima reunião”, disse Trump numa publicação no X.

Trump, nora do presidente eleito Donald Trump, anunciou a mudança em meio a especulações de que ela poderia ser escolhida para preencher uma potencial vaga no Senado dos EUA na Flórida.

O senador Marco Rubio foi recentemente escolhido pelo presidente eleito para servir como o próximo secretário de Estado. Se Rubio for confirmado para o cargo pelo Senado, o governador republicano Ron DeSantis nomeará um substituto até 2026.

Trump disse à Associated Press que ela “consideraria seriamente” preencher a vaga.

“Se estou sendo completamente transparente, não sei exatamente como seria”, ela continuou em comentários à AP. “E eu certamente quero obter todas as informações possíveis se isso for real para mim. Mas sim, eu consideraria isso 100%.”

Trump foi elevada a copresidente do RNC em março, depois de receber o endosso de seu sogro no mês anterior. Sem oposição para o cargo, ela foi eleita ao lado do ex-presidente do Partido Republicano da Carolina do Norte, Michael Whatley, para substituir o co-presidente do RNC, Drew McKissick, e a presidente Ronna McDaniel, respectivamente.

Na altura, pessoas próximas de Donald Trump e do RNC descreveram a mudança de liderança no comité do partido como uma aquisição, à medida que o antigo presidente procurava sincronizar o comité com a sua campanha presidencial.

Lara Trump serviu como rosto público do RNC, com foco centrado na arrecadação de fundos e discursos públicos. Entre seus momentos de campanha de maior visibilidade, Trump falou na Convenção Nacional Republicana, onde estendeu um ramo de oliveira aos que estavam em cima do muro, dizendo: “Você não precisava amar tudo o que ele tuitou, mas não pode negar que estava melhor quando Donald Trump estava no cargo.”

Questionado no domingo numa entrevista à Fox News sobre uma potencial nomeação, Trump disse que “se isso for algo que me seja apresentado, seria uma verdadeira honra”.

Discutindo a sua ligação familiar na entrevista, ela acrescentou: “Acho que provavelmente o meu apelido realça um pouco o meu perfil político, mas tenho um histórico comprovado. Fui co-presidente do RNC durante a eleição mais importante da nossa vida.”

Trump escreveu no domingo que o RNC tinha três objetivos durante seu mandato: superar os recordes de arrecadação de fundos, garantir a integridade eleitoral e melhorar a participação eleitoral.

“Conseguimos todos os três”, disse ela.