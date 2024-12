Lema reclama de Ocampos; Demichelis: Não demos desculpas

O técnico do Pumas acredita que o atacante do Rayados não deveria ter disputado o jogo de volta das quartas de final, onde marcou um gol.

Gustavo Limadiretor técnico da Pumasexpressou seus sentimentos pelas ações arbitrais de Marco Antonio Ortiz Nava e a decisão da Comissão Disciplinar de reduzir a pena para Lucas Ocamposque marcou um dos gols com que Listrado foi para as semifinais do Abertura 2024.

“Temos que ser claros, hoje cometemos erros, mas é futebol e às vezes acontece. Eles chutaram cinco vezes e marcaram 5 gols. Não é coincidência. Perdemos com uma grande instituição. Lucas Ocampos Vale a pena para todo o nosso elenco e ele não deveria ter jogado. É a sensação de não conseguir lidar com coisas que não conseguimos lidar”, afirmou. Lema em uma coletiva de imprensa.

Pumas e Gustavo Lema estão eliminados nas quartas de final após derrota para o Rayados. Imago7

Além disso, partilhou que o corpo de arbitragem lhe pediu a sua opinião sobre o tempo de compensação que deveriam acrescentar no Estádio Olímpico Universitário, ao que o estrategista felino respondeu que tudo era justo, mas ficou surpreso que os assobiadores lhe fizeram tal pergunta. .

“Vieram me perguntar se eu queria mais tempo, me pareceu estranho. Existem as gravações. Não entendi o que eles queriam me perguntar se eu queria mais tempo ou não. Disseram ao meu assistente de regras que não era um excesso na comemoração (de Monterrei). “Eles deveriam ter avisado, não os 14, mas um”, disse ele. Lema.

Apesar de tudo, o timoneiro do Pumas confessou que sua equipe cometeu erros que pagaram caro, além de parabenizar Monterrei pela vitória porque venceram bem dentro de campo.

“Em campo tínhamos que ser eficazes. Marcamos 3 gols, dominamos grande parte do jogo e tivemos o jogo em momentos complexos. O primeiro amarelo deles aos 83 e são coisas que te carregam de energia negativa. Cometemos erros, pagamos caro e foi uma equipa que se entregou até ao final do jogo e estou orgulhoso da dedicação dos jogadores. “Sentimos que poderíamos seguir em frente”, disse ele. Lema.

Demichelis: Não demos desculpas

Por sua vez, Martin Demichelisdiretor técnico da Monterreiele confessou que nunca colocou desculpas por chegar na metade do torneio e enfrentar os desafios de enfrentar um elenco que não montou, pois sempre quis estar à altura das exigências do Listrado.

“Assumindo as exigências das quartas de final. Não demos desculpas. Esta instituição exige isso. Tem muita gente trabalhando e tem gosto de felicidade, de orgulho pessoal por ser minha primeira Liguilla e vencer os dois jogos. Depois faremos a análise e não conseguimos nada, só chegamos às semifinais”, destacou o argentino.