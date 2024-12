Leonardo DiCaprio voa sozinho no evento Art Basel, GF Vittoria Ceretti MIA

Enquanto Leo e Vittoria foram vistos juntos em encontros e férias em todo o mundo, LD se viu no centro de um grande festival de salsichas… misturando-se com um grupo de amigos da arte em vez de seu habitual doce braço moreno.

Confira … Leo tentou se manter discreto na mostra de arte, vestindo um conjunto todo preto – que incluía boné de beisebol e máscara facial. Ele parecia particularmente impressionado com uma escultura… uma representação metálica do alienígena de Ridley Scott filme de ficção científica “Alien”.

Leo tem uma grande história com Ridley, tendo aparecido no famoso filme de ação do diretor de 2008, ‘Body of Lies’ … então, não o culparíamos se ele quisesse pegar a estátua em homenagem ao trabalho de RS.