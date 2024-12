Liga MX: Datas e horários das semifinais do Apertura 2024

Apresentamos como será disputada a série entre os quatro melhores do torneio da Liga MX.

O Liga MX publicou o datas sim horarios das partidas de ida e volta do semifinais do Abertura 2024. América, Cruz Azul, Monterrei sim Atlético de São Luís Serão eles os clubes que buscarão os dois ingressos para disputar a grande final.

Abaixo apresentamos como a série será disputada. semifinais e o histórico entre as equipes.

Cruz Azul, América, Monterrey e Atlético de San Luis, os quatro semifinalistas do Apertura 2024. ESPN

Cruz Azul vs América

Primeira mão: quinta-feira, 5 de dezembro, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes.

Retorno: domingo, 8 de dezembro, às 19h, no Estádio Ciudad de los Deportes.

O líder da fase regular, Cruz Azulenfrentará o América e esta parece ser a semifinal mais atrativa pela rivalidade histórica de ambas as equipes e também pelas estrelas que ambas as equipes possuem atualmente. A Máquina avançou para semifinais depois de derrotar o Tijuana por 3 a 0 no jogo de volta e graças à posição na tabela, o empate no placar agregado ajudou a eliminar o Xolos.

Por sua vez, os Águilas de André Jardine venceram claramente o Toluca por um placar agregado de 4-0. Vale lembrar que América Ele é o atual bicampeão do Liga MX e busca se tornar o primeiro tricampeão em torneios curtos.

Será a nona vez Cruz Azul sim América eles se enfrentam em uma chave Liga desde o estabelecimento de torneios curtos no futebol mexicano. A história favorece os azulcremas com sete pré-eliminatórias vencidas.

A última vez Cruz Azul vitória para América em Ligafoi no inverno de 1999, que foi justamente numa semifinal, em que a Máquina venceu os Águilas por 2 a 1 no total com gols de Diego Latorre e Francisco Palencia, enquanto Bráulio Luna foi o autor do único gol dos azulcremas em essa chave.

Fora daquela série de inverno de 1999, Cruz Azul perdeu as sete chaves restantes, sendo três nas quartas de final, uma na semifinal, além das três finais que América vangloria-se de vitórias contra a Máquina.

Cruz Azul sacudiu o domínio de três anos do América na fase normal de Abertura 2024. Eles se enfrentaram no sexto encontro e a Máquina derrotou os Águilas com uma vitória por 4 a 1 no campo do Estádio Ciudad de los Deportes.

jogar 1:17 América, com elenco completo para disputar a semifinal contra o Cruz Azul Reportagem de Marcelino Bernal da Coapa com a presença do América antes de enfrentar La Maquina esta semana.

Monterrey vs Atlético de San Luis

Primeira mão: quarta-feira, 4 de dezembro, às 21h, no Estádio Alfonso Lastras.

Retorno: sábado, 7 de dezembro, às 20h, no Estádio BBVA.

O outro semifinal será disputada por Atlético São Luís sim Monterrei. Os Potosinos surpreendem o Fiesta Grande ao eliminar o Tigres por 3 a 0 no placar agregado e Listrado Ele deixou o Pumas para trás após grande exibição no jogo de volta no Olímpico Universitário.

Será a segunda vez que Monterrei sim Atlético de São Luís Eles se enfrentam em uma série de Liga na história dos torneios curtos de futebol mexicano. Esse duelo aconteceu nas quartas de final do Apertura 2023, chave que o Las Tunas venceu pelo placar agregado de 1-2.

Listrado Ele não consegue cruzar o muro há cinco anos. semifinais. Desde 2019, a seleção real esteve três vezes à beira das finais, mas não conseguiu vencer nenhuma delas, perdendo para Cruz AzulTigres e Pachuca. A última vez que venceram nesse caso foi no Clausura 2019 contra o Necaxa, time que derrotou e depois foi coroado ao derrotar o América na grande final.

Por outro lado, Atlético de São LuísO , desde que foi promovido à Primeira Divisão no Apertura 2019, disputará sua segunda semifinal. A chave anterior para avançar para a final foi jogada contra América no Apertura 2023, eliminatória em que os Águilas venceram os Las Tunas por um placar agregado de 5-2.

Durante a fase regular de Abertura 2024, Atlético de São Luís vitória para Monterrei pelo placar de 1 a 0 na 11ª rodada. Esta partida foi disputada no Estádio Alfonso Lastras, onde Ricardo Chávez foi o autor do único gol da partida.