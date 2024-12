Liga MX: Rayados vs. América, a final do Apertura 2024

Os Águilas jogam em casa na quinta-feira no jogo de ida, enquanto a final será no próximo domingo, no BBVA

MÉXICO — América jogará a final do Abertura 2024 contra ele Monterreidepois de deixar o líder do torneio na estrada, Cruz Azulpor um placar geral de quatro gols a três.

Os Águilas se classificaram para a Liguilla via Play In e, após conseguirem a vaga nas quartas de final, tiveram que eliminar os dois melhores times da fase regular: Toluca sim Cruz Azulpara se estabelecer na final.

Por sua vez, o Monterrei eliminou o Pumas nas quartas de final, embora o time real não fosse o favorito, e depois venceu o Atlético São Luíspara avançar para a final.

Rayados quer evitar o tricampeonato do América na final do Apertura 2024 ESPN

Monterrei será a equipe que fechará a final em casa, pois terminou na melhor posição no América. No caso dos Águilas, é possível que se desloquem para o Estádio Cuauhtémoc, pois o regulamento da delegação de Benito Juárez, no CDMX, não permitirá que estejam no Estádio da Cidade Esportiva na primeira mão.

Quantas finais o América e o Monterrey disputaram?

América jogou uma final contra Monterreino Apertura 2019. Na ocasião, os Águilas caíram nos pênaltis.

O desastre foi doloroso contra o Listradojá que o azulcrema dominou a partida, mas erros defensivos fizeram com que os régios saíssem vitoriosos do Estádio Azteca, naquela época o time do Monterrei Foi dirigido por Antonio Mohamed.

O placar geral foi um empate de três gols, depois o América caiu por 4 a 2 nos pênaltis.

O que o América precisa para ser tricampeão?

América Faltam dois jogos para ser o primeiro time tricampeão em torneios curtos. Os Águilas conquistaram o bicampeonato ao derrotar Tigres na final do Apertura 2023 e depois venceu Cruz Azul na final do Clausura 2024.

O rival, por sua vez, é Monterreio obstáculo para os Águilas se gabarem de serem os primeiros tricampeões do Liga MXem torneios curtos.