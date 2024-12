Lionel Messi chegará a Fortnite com sua própria skin totalmente customizada

Bombshell sem dúvida o que foi revelado recentemente no mundo dos videogames. Aparentemente Fortnite está preparando a chegada de uma nova skin ao jogo de ninguém menos que… Leo Messi!

O futebolista argentino é considerado por todo o mundo do futebol como um dos melhores jogadores da história, algo que naturalmente o levou a se tornar uma personalidade mundial. Isso faz com que o jogo da Epic Games apresente sua aparência personalizada dentro do videogame uma novidade

Tudo isto, embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente, foi revelado por ‘Hypex’ em ‘X’. Para quem não conhece esse usuário, ele é um dos maiores ‘vazadores’ (pessoas que se dedicam a revelar informações exclusivas) de toda a comunidade Fortnite, o que o fez acumular uma quantidade de 3,6 milhões de seguidores na referida rede social.

Esta informação parece ser totalmente verdadeira e que em breve, do videojogo ou Jogos épicos, revelará novos desenvolvimentos a este respeito. O que parece claro é que num futuro não muito distante poderemos desfrutar tornando-se Leo Messi para explorar todos os lugares do mapa Fortnite.

Outros jogadores de futebol com sua própria skin Fortnite

Embora possa ser surpreendente para muitos, isso não é algo novo para o videogame. A razão é que há algum tempo já lançaram skins personalizadas de outros jogadores de futebol, que ainda hoje estão disponíveis.

Um dos mais marcantes foi Neymar Jr. O futebolista brasileiro é um dos jogadores mais mediáticos do mundo e ainda é a contratação mais cara da história. É sabido o quão intimamente ele está ligado ao mundo dos videogames e dos eSports, então ele era o candidato perfeito para a Epic Games apresentá-lo ao Fortnite

Outros casos de os jogadores de futebol que vieram para Fortnite foram Marco Reus e Harry Kane. Ambos chegaram juntos durante 2021 como parte da celebração do Euro 2020, então ambos aparecem com as camisas de suas respectivas seleções

Fortnite e seu ótimo relacionamento com celebridades

O que não resta mais dúvida é que Fortnite é um jogo realmente especial. Desde que se tornou popular há vários anos, O título da Epic Games não parou de crescer até se estabelecer como um dos jogos com mais usuários em todo o mundo.

Apesar de serem gratuitos, eles também têm elementos pagos, como skins. Portanto, parece lógico do ponto de vista empresarial que estes sejam lançados constantemente, com todos os tipos de skins já disponíveis.

Porém, se eles se destacaram por alguma coisa, é por conseguirem trazer da vida real para o jogo pessoas realmente famosas e com muitos seguidores. Estes não se limitam a um setor, mas provêm de praticamente qualquer área.

Alguns dos mais surpreendentes podem ser artistas como Ariana Grande, Eminem ou Lady Gaga. Há também pessoas ligadas ao mundo dos esportes como os citados jogadores de futebol ou também de outras modalidades como o piloto Lewis Hamilton ou o jogador de basquete Lebron James.

Em última análise, A Epic Games descobriu onde havia uma oportunidade de mercado dentro do sector e está a explorá-lo bem. Esta é uma característica distintiva em relação à concorrência que os fez alcançar todos os tipos de celebridades, incluindo agora Leo Messi.