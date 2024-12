Livros infantis de celebridades que realmente valem a pena comprar

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Acontece que muitas celebridades escreveram livros infantis… e muitos deles são realmente muito bons!

Muitas vezes inspiradas em seus próprios filhos ou em experiências de infância, essas doces histórias contam histórias de família, amor e gratidão.

De Channing Tatum a Reese Witherspoon e Dolly Parton, todos esses livros ilustrados seriam ótimos acréscimos à biblioteca do seu filho.

A Única Sparkella de Channing Tatum

Channing Tatum nunca teve a intenção de se tornar um autor… mas agora publicou vários livros infantis.

O primeiro de sua série, A única Sparkella segue uma garotinha chamada Ella enquanto ela se prepara para seu primeiro dia em uma nova escola. Infelizmente as coisas não saem como planejado e os colegas de Ella não gostam de sua personalidade alegre. Com a ajuda do pai, Ella aprende como é importante manter sempre o brilho.

Toda a série é baseada na filha da vida real de Channing, Everly, e está em negociações para se tornar um filme de ação ao vivo e uma série animada de televisão.

Casaco de muitas cores de Dolly Parton

O comovente livro infantil de Dolly Parton, Casaco de muitas cores é uma leitura obrigatória.

Baseado em sua educação rural nas Smoky Mountains do Tennessee, o livro usa a letra da música “Coat of Many Colors” de Dolly para contar a história de uma jovem que precisa de um casaco quente de inverno. Com o tempo gelado se aproximando rapidamente, sua mãe costura um casaco feito de trapos, mas seus colegas zombam dela quando o usa para ir à escola.

Com sua atitude positiva, a menina logo percebe que o casaco foi feito com amor “em cada ponto” – e ensina aos colegas uma lição sobre o que significa ser realmente rico.

Um crítico cinco estrelas escreveu: “É Dolly – como você pode errar? Ela faz muito bem para a alfabetização das crianças e também para o mundo. Comprei isso como presente de Natal para um amigo querido… vou encomendar muitos mais.”

Só porque, de Matthew McConaughey

Matthew McConaughey está pronto para transmitir sua sabedoria a alguns de seus fãs mais jovens com seu livro infantil, Só porque .

Este livro ilustrado de 32 páginas ajuda os leitores a compreender que às vezes a vida gira em torno de contradições. Podemos nos sentir preocupados e entusiasmados ao mesmo tempo ou ter mais de uma resposta certa para uma pergunta. Podemos estar tremendo, mas ainda assim firmes – e está tudo perfeitamente bem.

“Em primeiro lugar, adoro Matthew. Em segundo lugar, adoro as mensagens que ele partilha sobre a criação dos filhos. Este livro foi concebido para crianças, mas a mensagem é benéfica para todas as idades. A sua mensagem muito positiva, edificante e encorajadora é apresentada de uma forma simples. e fácil de entender, acho que o mundo seria um lugar melhor se todos o lessem”, compartilhou um leitor em uma resenha.

Betty Ocupada, de Reese Witherspoon

Reese Witherspoon tem seu próprio clube do livro há anos – e agora seus fãs mais jovens podem se divertir.

Seus amados livros infantis introduziram os leitores no mundo criativo e inteligente da Betty ocupada – uma menina com espírito empreendedor e livre e um cérebro que está sempre trabalhando horas extras. No primeiro livro da série, Betty tenta dar banho em seu cachorrinho fedorento, Frank, mas percebe que é um pouco mais difícil do que ela pensava. Com a ajuda de sua amiga Mae, Betty descobre que pode realizar qualquer coisa com perseverança, trabalho em equipe e uma grande ideia.

Um crítico cinco estrelas compartilhou: “Sou bibliotecário e não tenho muita admiração pela maioria dos livros infantis de celebridades. Betty ocupada é diferente. Reese Witherspoon é uma contadora de histórias talentosa. É exatamente o que você esperaria dela… adorável, engraçada e charmosa.”

O mundo precisa de mais pessoas roxas, de Kristen Bell e Benjamin Hart

O mundo precisa de mais pessoas roxas tem tudo a ver com abraçar as coisas que nos unem como humanos!

Escrito por Kristen Bell e Benjamin Hart, este livro infantil ensina às crianças o que significa ser uma pessoa roxa. Penny Purple lidera, dizendo às crianças o que é preciso para ser roxo: ser inclusivo, ser gentil e ser único. Os leitores terão a oportunidade de ser bobos, exercitar a curiosidade, usar a voz e se inspirar.

“Sou professora de educação especial da terceira e quarta série e comprei este livro para acompanhar nossas reuniões matinais (e porque adoro Kristen Bell

O Ganso Sério, de Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel fez tudo quando se tratava de seu livro infantil, O Ganso Sério !

Escrito, ilustrado e escrito pelo apresentador da madrugada, o livro ilustrado foi inspirado em um dos apelidos que ele deu aos filhos. O livro envolvente incentiva os pequenos a serem bobos de uma forma séria, desafiando-os a trazer à tona o que é bobo e a fazer um sorriso de ganso prático.

Um dos pais compartilhou: “No geral, O Ganso Sério é um complemento fantástico para a estante de qualquer criança, perfeito para despertar risos e criatividade. Além disso, Kimmel doa os lucros do livro para hospitais infantis, acrescentando um toque reconfortante a este projeto divertido.”

O que farei com meu amor hoje? Por Kristin Chenoweth

Kristin Chenoweth quer espalhar o amor em seu livro infantil, O que farei com meu amor hoje?

A aventura extravagante sobre adoção segue uma garotinha chamada Kristi Dawn enquanto ela passa o dia caminhando pela cidade de Nova York, compartilhando seu amor por meio de atos de generosidade. Seja cantando com o coral da igreja ou ajudando um vizinho na jardinagem, ela compartilha a importância de espalhar bondade. E quando conhece um cachorrinho solitário que precisa de um lar, Kristi percebe que a adoção é um dos presentes mais amorosos e transformadores de todos.

“Fiquei preocupado que o autor comparasse a adoção de um cachorro com a adoção de uma criança, pois são duas experiências distintas. Embora a história inclua um cachorro adotado, ela muda quando o leitor percebe que a criança também é adotada, assim como o autor”, escreveu um pai em uma resenha.

Eles continuaram: “A história é absolutamente adorável, mostrando como podemos encontrar conforto um no outro apenas mostrando nosso amor. Pessoalmente, isso realmente me comoveu e me peguei chorando em certas partes enquanto lia a história para meu filho.”

Bem vindo à festa por Gabrielle Union

Se você está se preparando para a chegada de um novo membro da família, Gabrielle Union’s Bem-vindo à festa foi escrito para você!

Gabrielle escreveu seu livro infantil sobre a jornada que levou ao nascimento de sua filha Kaavia James, que nasceu de uma barriga de aluguel. O livro serve como uma carta de amor festiva e universal dos pais para os pequenos, compartilhando a emoção de receber um novo bebê na família.

“Este livro é um livro tão fofo! Tem uma história realmente adorável que seria ótima para os irmãos mais velhos lerem para seus novos irmãos mais novos. As ilustrações de Ashley Evans são fabulosas, então é muito visual para os pequenos, então é um livro que pode definitivamente cresça com o bebê”, compartilhou um leitor em sua crítica.

Eu Prometo, de LeBron James

LeBron James sabe que o sucesso de amanhã começa com as promessas de hoje.

Seu primeiro livro infantil, Eu prometo acompanha um grupo de alunos que prometem dar o melhor de si e fazer o melhor pela comunidade. Seja ajudando uns aos outros no parquinho, estudando muito ou defendendo o que é certo, esses jovens estudantes lutam pela grandeza todos os dias.

Um crítico cinco estrelas compartilhou: “Um dos melhores livros de literatura infantil que já li! Super multicultural, diversificado e edificante para crianças de todas as formas, tamanhos, cores, etc. Lindo livro com uma história saudável!”

Você é meu feliz por Hoda Kotb

Livro infantil de Hoda Kotb, Você é meu feliz é o complemento perfeito para qualquer coleção.

Inspirado na rotina noturna de Hoda com suas filhas, o livro acompanha uma mamãe ursa e seu filhote enquanto se preparam para uma boa noite de sono. Os dois se abraçam e refletem sobre as maravilhas da vida cotidiana que os fazem felizes – ensinando a importância da gratidão pelas coisas grandes e pequenas.

“Comprei este livro para o meu novo neto e, verdade seja dita, queria mantê-lo. Enviei-o para ele e todos adoraram. Este livrinho é TÃO profundamente doce que fiquei com lágrimas nos olhos toda vez que li para mim mesmo. Vou comprar outro exemplar para guardar – para aqueles dias em que preciso ser lembrado de que é um livro maravilhoso e cheio de coração”, compartilhou um leitor.