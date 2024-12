Luigi Mangione afirmou que recebeu US$ 6 milhões de sua família durante as férias

Luigi Mangione mencionou o muito dinheiro que tinha no banco em uma viagem à Tailândia… e também, repetidamente mencionou alguns livros reveladores – descobriu o TMZ.

Uma fonte – que não quer ser identificada pelo nome, mas que passou um tempo significativo com Luigi em abril – disse ao TMZ… os dois foram juntos ao popular destino turístico, indo a bares e visitando uma loja de maconha e contando piadas internas durante um período de dois dias.

De acordo com seu amigo, Luigi estava “ganhando dinheiro como advogado” codificando para TrueCar… uma declaração reveladora porque Mangione teria parado de trabalhar para eles meses antes de ir para a Tailândia.

Ele disse à nossa fonte que tinha US$ 6 milhões no banco, todos provenientes de sua família. Falar sobre sua família parecia um assunto delicado, segundo o amigo, então ele não pressionou Luigi sobre isso.

O primeiro é um clássico bem conhecido da literatura inglesa… focado em um personagem que comete um atentado a bomba para convencer o governo britânico a reprimir as tendências anarquistas antes que ele próprio seja fatalmente esfaqueado.

O último livro é um livro semiautobiográfico publicado por Perkins sobre seu tempo trabalhando para a empresa de consultoria de engenharia Chas. T. Main… que afirma ter ido a países subdesenvolvidos com empréstimos para construir infra-estruturas – o que ajudou essencialmente a prender aqueles que contraíram os empréstimos num sistema de controlo americano.

Disseram-nos que ele só tocou nas costas uma vez durante a viagem – dizendo que estava esperançoso de que as fontes termais no Japão fossem calmantes.

Como você sabe… Luigi era acusado de assassinato em primeiro grau no assassinato do CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson no início desta semana. Ele ainda está lutando contra a extradição da Pensilvânia para a cidade de Nova York.