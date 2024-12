Luigi Mangione explodiu fora do tribunal porque não tinha advogado

O acusado de matar o CEO da UnitedHealthcare, Luigi Mangione, ficou furioso do lado de fora de um tribunal da Pensilvânia esta semana porque estava “irritado” por não ter representação legal na época, de acordo com seu advogado.

O advogado Thomas Dickey deu uma entrevista na noite de quarta-feira com a apresentadora da CNN, Erin Burnett, e esclareceu o momento chocante em que Mangione gritou com a mídia enquanto era conduzido pela polícia ao tribunal do condado de Blair, PA, para sua audiência de extradição um dia antes .

Ostentando um macacão laranja com as mãos algemadas nas costas, Mangione gritou aos repórteres uma mensagem enigmática sobre estar “completamente fora de alcance e um insulto à inteligência do povo americano e à sua experiência vivida!”



Reproduzir conteúdo de vídeo



Notícias da raposa

Durante sua entrevista à CNN, Dickey esclareceu a confusão, dizendo a Burnett que Mangione estava “irritado” e “agitado” por ter sido acusado de assassinato e outros crimes graves.

Como você sabe, Mangione é acusado de atirar mortalmente no CEO do UHC, Brian Thompson, em uma rua de Manhattan na semana passada, porque ele supostamente tinha um problema com o sistema de saúde.

Dickey também disse que Mangione não tinha representação legal até chegar ao tribunal para a audiência de terça-feira.

Após seu comparecimento ao tribunal, o comportamento de Mangione mudou porque ele contratou Dickey, que lutaria por seus direitos, disse o advogado. Dickey citou um vídeo que mostrava o suposto assassino parecendo mais calmo ao sair do tribunal cercado por policiais.