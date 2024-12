Luigi Mangione retorna ao tribunal para audiência de extradição, fiança negada

Luigi Mangioneo suposto assassino no tiroteio fatal contra o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompsonvoltou ao tribunal… com o objetivo do governo de extraditá-lo para a cidade de Nova York.

Mangione teve sua fiança negada na terça-feira – e ele está lutando contra a extradição para Nova York. Ao chegar ao Tribunal do Condado de Blair, em Hollidaysburg, Pensilvânia, ele começou gritando com repórteres antes que os policiais o levassem para dentro do prédio.

O suspeito de assassinato – que provocou raiva e admiração por seu suposto envolvimento no assassinato de um executivo de seguros no centro de Manhattan na semana passada – retornou ao tribunal na terça-feira… onde um juiz iniciou o processo de extradição para enviar LM à Big Apple para enfrentar acusações lá.



Mangione anteriormente apareceu no tribunal Segunda-feira à noite, onde foi acusado de falsificação, porte de arma de fogo sem licença, adulteração de registros ou identificação e fornecimento de identificação falsa às autoridades… depois de ser preso em um McDonald’s em Altoona no início do dia.

Mais tarde, os promotores de Nova York atingiram Mangione com um acusação de homicídio em segundo grau para o tiroteio de Thompson.

Mangione também enfrenta uma série de outras acusações em Nova York… incluindo posse de arma de fogo carregada, posse de instrumento forjado e posse criminosa de arma.