Madonna se incendiou depois de postar fotos de IA de um papa Francisco habilidoso

A superestrela postou o par de fotos de IA em sua história no Instagram na sexta-feira… o que fez o Papa parecer estar ficando um pouco fresco demais com a diva.

Junto com as imagens de IA, Madonna escreveu na foto… “Indo para o fim de semana como…” e em outra anotou… “É bom ser visto…”

Escusado será dizer… ela foi criticada por alguns no X… que disseram que ela mais uma vez foi longe demais com seu desrespeito à Igreja… enquanto outros a ridicularizaram por estar com um homem mais próximo da sua idade.