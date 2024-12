Mariah Carey oferece aos fãs da NFL um clássico de férias para o jogo de Natal da Netflix

Os fãs da NFL não precisam de uma Ave Maria no Natal deste ano… porque Mariah Carey acaba de fazer um touchdown festivo com um desempenho espetacular antes do Kansas City Chiefs vs. Confronto dos Pittsburgh Steelers.

Agora transmitindo pela Netflix, Mariah trouxe a magia do feriado com sua icônica performance pré-gravada de “All I Want For Christmas Is You” no topo de um carro alegórico festivo, com clipes de pessoas em casa e em bares vibrando com seu banger festivo enquanto comemoravam as vitórias da NFL. .

O clipe de Mariah em seu vermelho deslumbrante é o pico das vibrações do Natal – com muitos destaques da NFL entrelaçados e uma surpresa Kevin Hart Camafeu!

Não é surpreendente que Mariah tenha retirado o hino de férias – sua faixa icônica é o single mais certificado por uma artista feminina de todos os tempos.

Também conquistou o No. 1 lugar na parada Holiday 100 da Billboard novamente este ano, porque, duh, ela é a rainha indiscutível do Natal.

Claramente Mariah está andando de trenó nesta temporada, acabando de encerrar sua maior turnê de Natal até agora.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.