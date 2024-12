Marianne Williamson anuncia candidatura à presidência do DNC

CNN

A autora e ex-candidata presidencial Marianne Williamson anunciou quinta-feira que está concorrendo para liderar o Comitê Nacional Democrata.

“Tenho orgulho de anunciar que estou concorrendo à presidência do DNC. Para responder ao desafio deste momento, o Partido Democrata precisa de transformação”, publicou ela nas redes sociais, com um link para uma longa carta dirigida aos membros do DNC descrevendo as suas ambições para o cargo.

Williamson concorreu à indicação presidencial democrata em 2020 e 2024. Em 2020, ela desistiu em janeiro, antes da convenção política de Iowa, depois de não conseguir atender às qualificações eleitorais para vários debates. Em 2024, seu melhor desempenho foi de 4% nas primárias de New Hampshire, atrás de Joe Biden, que recebeu 63,8% dos votos, apesar de não competir oficialmente nas primárias, e do deputado cessante Dean Phillips, que recebeu quase 20%. Ela encerrou sua candidatura e reentrou na corrida de 2024 duas vezes antes de encerrar sua campanha pela terceira e última vez em julho.

Ela se junta a um campo crescente para substituir o presidente cessante Jaime Harrison, que inclui o ex-governador de Maryland, Martin O’Malley, que concorreu à presidência em 2016; o presidente do Partido Democrático-Agricultor-Trabalhista de Minnesota, Ken Martin; o presidente do Partido Democrata de Wisconsin, Ben Wikler; e o senador do estado de Nova York, James Skoufis.