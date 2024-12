Megan Fox sofre o que milhões de mulheres sofrem: enfrenta a gravidez sozinha após o rompimento com Machine Gun Kelly

O relacionamento de Megan Fox e Machine Gun Kelly tem sido um turbilhão desde que se conheceram em 2020, no set de Meia-noite no Switchgrass. A conexão deles floresceu rapidamente, levando a um noivado apenas dois anos depois. No entanto, a jornada do casal foi repleta de desafios, incluindo uma dolorosa perda de gravidez que afetou profundamente os dois. Recentemente, o casal se separou oficialmente, deixando Fox para lidar com sua gravidez sozinha.

Os relatórios indicam que a separação ocorreu no fim de semana de Ação de Graças enquanto eles estavam de férias em Vail, Colorado. Foi durante essa viagem que Fox, 38 anos, supostamente descobriu algo perturbador no telefone de Kelly. Essa revelação a levou a abandonar a viagem mais cedo e, pouco depois, Kelly, 34, também partiu. Desde então, os dois não se falam, marcando uma virada repentina e dolorosa no que antes era um relacionamento apaixonado.

Poucas semanas antes da separação, a Fox havia anunciou com alegria sua gravidez com seu primeiro filho juntos. Em 11 de novembro, ela compartilhou uma postagem sincera no Instagram apresentando uma foto dela embalando sua barriga, com a legenda: “nada está realmente perdido. bem vindo de volta.” Este anúncio veio com entusiasmo, já que o TMZ informou que ela estava com cerca de quatro a cinco meses e prevista para março de 2025. No entanto, a alegria da maternidade iminente agora foi ofuscada pela realidade de ser mãe solteira.

Megan se prepara para a maternidade após separação

Enquanto ela enfrenta este novo capítulo, fontes próximas à Fox compartilharam que ela está se sentindo “confiante e saudável.” Apesar de sua força, o peso emocional da situação é significativo. Fox já é mãe de três filhos de seu antigo casamento com Brian Austin Green-Noah, 11, Bodhi, 9, e Journey, 7. Agora, ela se prepara para ter outro filho enquanto luta contra o fim de seu relacionamento com Kelly.

O casal compartilhou muitos momentos de amor e conexão, mas a recente separação fez com que Fox confiasse em suas próprias forças. Embora ela e Kelly já tenham sido vistas juntas em vários eventos, incluindo o festival Stagecoach, o relacionamento deles sofreu um impacto após a perda da gravidez que Fox mais tarde descreveu como “realmente trágica”. À medida que avança, Fox deve navegar sozinha pela gravidez e pela maternidade, uma jornada que sem dúvida terá seus desafios, mas também momentos de alegria e resiliência.