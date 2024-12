Mensagens de texto supostamente mostram até que ponto os profissionais de relações públicas foram para derrubar Blake Lively

Blake Lively ação judicial contra Justin Baldoni também cita vários profissionais de relações públicas… e as mensagens de texto incluídas no processo supostamente mostram até que ponto eles fizeram para virar o público contra ela.

Contamos a história… Lively é processando Baldoni por assédio sexual e o que ela afirma ser um esforço coordenado para destruir a sua reputação. No processo, os advogados de Blake incluem mensagens de texto que recuperaram por meio de intimação – mensagens que dizem ter sido enviadas entre Melissa Nathan dar Jennifer Abel dois profissionais de relações públicas.

O New York Times publicou fotos das mensagens que Nathan e Abel supostamente enviaram um ao outro… incluindo uma em que eles aparentemente estão se regozijando com a remoção abrangente de Lively.

De acordo com o processo, Abel disse a Nathan que a narrativa online era “muito boa” e Justin – provavelmente referindo-se a Baldoni – viu isso como “um sucesso total”.

A suposta resposta de Nathan … “A maioria das redes sociais são tão pró Justin e eu nem concordo com metade delas haha.”

A equipe de Lively também acusa Nathan de dizer que ela queria “plantar esta semana pedaços de como é horrível trabalhar com Blake”… até mesmo supostamente falando com um editor de uma grande organização de notícias que estava “pronto quando estivermos” para publicar as histórias .