Merab Dvalishvili não se arrepende da briga de fãs no fim de semana passado.

No UFC 310, Dvalishvili foi um dos cornermen da luta do companheiro Aljamain Sterling e, após a luta, o campeão peso galo do UFC quase brigou com um torcedor. A altercação imediatamente se tornou viral e, mais tarde, “The Machine” divulgou um comunicado nas redes sociais alegando que o torcedor era na verdade um membro da equipe de Umar Nurmagomedov que tentou provocá-lo deliberadamente. Depois de alguns dias para dormir sobre a situação e se acalmar, Dvalishvili não mudaria nada.

“Eu estava voltando com Aljamain Sterling e um cara agarrou meu ombro, e então ele pegou um telefone e estava filmando um vídeo”, disse Dvalishvili a Ariel Helwani na terça-feira. “Ele estava me desrespeitando [in the] Língua russa. Meu russo não é bom. Eu realmente não falo russo. Mas eu conheço os palavrões. Ele estava me xingando, xingando minha família…

“A segurança estava lá. Eu realmente queria dar um soco na cara dele, mas o segurança também percebeu que ele estava me xingando, o segurança percebeu que esse cara estava falando besteira e o segurança me segurou. Foi tão difícil. Eu sou um homem. Eu sou um lutador. Vivo de forma respeitosa, e algum idiota me desrespeita, claro, vou lutar. Então não consegui chegar perto do cara por causa dos seguranças, mas meu amigo me protegeu e deu um tapa nesse filho da puta. …

“Até Umar está compartilhando fotos… Ele estava orgulhoso desse cara provocador. Umar estava orgulhoso. Ele estava apoiando algum fã provocador que tentou [provoke] meu. Isso também mostra que Umar não é um cara legal. Se algum dos meus amigos ou alguém que eu conheça tentasse provocar Umar ou tentasse lutar contra Umar, eu nunca apoiaria isso. Vou contar ao meu amigo ou a quem quer que seja, não é da sua conta. Você não deve mexer com lutadores profissionais. Mas Umar estava apoiando esse cara.

“Eu sou um homem primeiro. Se você vier na minha cara e me desrespeitar, vai levar um tapa. Não tente isso. Eu sou um homem e nunca vou te perdoar. Mesmo que eu tenha que ir para a cadeia, não me importo. Eu não ligo [that] Eu tenho tanto a perder, eu não me importo [about] esse cinto, eu não me importo [about] esse dinheiro, eu não me importo [about] esse legado. Eu sou um homem. Eu vivo de uma maneira respeitosa.”

Dvalishvili deve defender o título contra Nurmagomedov no UFC 311 no mês que vem, e as coisas já esquentaram bastante entre os dois. Na conferência de imprensa inicial, na semana passada, Dvalishvili lançou um discurso inflamado contra o seu futuro adversário pela sua falta de respeito. Por um momento, até pareceu que os dois poderiam brigar, mas isso não aconteceu e, apesar dos acontecimentos do UFC 310, Dvalishvili insiste que não acontecerá. Pelo menos ainda não.

“Agora que percebo que ele é realmente um merda, vou seguir em frente”, disse Dvalishvili quando questionado sobre questões futuras antes da luta. “Porque não quero problemas com o UFC. Não quero vencer o Umar antes da luta porque ele vai dar uma desculpa e pode cancelar a luta. Sou um homem de empresa e não farei nada de ruim, nada que possa afetar as brigas. Vou ignorar esses perdedores. Umar é um bom lutador, mas não é um bom homem. Esse é o meu problema.

Dvalishvili não terá muito tempo para resistir. O UFC 311 acontece no dia 18 de janeiro, no Intuit Dome, em Inglewood, Califórnia. E então, assim que cuidar dos negócios dentro da jaula, Dvalishvili diz que cuidará de seus problemas fora dela.

“Veremos depois”, disse Dvalishvili. “Ele pode levar um tapa depois da luta porque a luta no octógono não é uma luta de verdade. É um esporte. Se Umar não se desculpar [to] eu, isso vai acontecer. Mesmo que eu tenha que ir para o Daguestão, eu irei.

“Eu amo o Daguestão. Tenho tantos amigos no Daguestão e respeito o povo do Daguestão. Eles são boas pessoas, mas Umar cometeu um grande erro comigo, e Umar tem que pagar por isso. … Não quero resolver esse problema antes da luta, mas depois da luta vou encontrá-lo.”