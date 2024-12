Mesa redonda do UFC 310: Quem rouba a cena no PPV final de 2024?

Alexandre Pantoja pode não ser a escolha número 1 do UFC para uma luta principal, mas é aí que ele se encontra novamente.

Pela segunda vez em 2024, o atual campeão peso mosca foi chamado para encerrar um pay-per-view e, novamente, é contra um desafiante improvável. Este sábado UFC 310 atração principal vê Pantoja enfrentar novato perigoso Kai Asakurauma estrela da promoção RIZIN do Japão.

Batida Pantoja Steve Erceg no evento principal de UFC 301 em maio passado, uma luta que aparentemente foi montada apenas para que a promoção pudesse ter um brasileiro no topo do card do Rio de Janeiro. Independentemente das circunstâncias, Pantoja entregou como sempre fez, e pode se colocar em posição para um 2025 ainda maior se superar Asakura.

Mas qual seria o próximo desafio de Pantoja, o quarto colocado do ranking Classificações libra por libra de luta de MMA? Alexander K. Lee, Mike Heck e Jed Meshew se reuniram para descobrir o que 2025 pode reservar para Pantoja e quais outros lutadores da escalação do UFC 310 podem se preparar para o sucesso no novo ano.

1. Alexandre Pantoja luta _____ a seguir se vencer Kai Asakura.

Lee: Pantoja tem um teste difícil pela frente e ainda há várias peças em movimento a 125, mas quando a poeira baixar, será Asu Almabayev quem estará à sua frente.

Almabayev está a uma vitória de uma disputa infalível pelo título, algo que espero que ele resolva no primeiro trimestre de 2025. Se Pantoja pode se dar ao luxo de esperar, ele deveria, porque há um novo lote de desafiantes esperando por ele, com Almabayev na vanguarda. No que diz respeito a nomes como Tatsuro Taira, Bruno “Bulldog” Silva e (surpreendentemente) Charles Johnson, vejo Almabayev como a nata da cultura concorrente.

Não existe nada mais fácil para Pantoja e não há grandes nomes na divisão para levá-lo instantaneamente ao topo da parada P4P, mas se ele continuar juntando defesas de título contra um grupo animado de desafiantes peso mosca, não se surpreenda se ele torna os atuais Big 3 de Islam Makhachev, Alex Pereira e Ilia Topuria, um Big 4.

Diabos: O vencedor da luta obrigatória da trilogia Brandon vs. Brandon pela disputa pelo título e para manter o nome para sempre.

Estou brincando com o último truque, mas Brandon Moreno x Brandon Royval 3 é a luta pela divisão, na minha opinião, e quem levanta a mão deve ser o próximo contra Pantoja caso derrote o divertido e perigoso Asakura.

Claro, adoramos confrontos inéditos, mas Pantoja-Moreno 3 foi uma das melhores lutas de 2023 e provavelmente a melhor luta pelo título peso mosca da história do UFC. Eu adoraria ver isso de novo. E se for Royval tentando novamente, você não ouvirá absolutamente nenhuma reclamação minha.

Meshew: Vamos ficar picantes! Se Pants vencer Asakura, seu próximo oponente será… Muhammad Mokaev!

“Jed, não! Isso é impossível! Mokaev nem está mais no UFC! A promoção permitiu que ele andasse depois de uma apresentação chata e sendo um incômodo fora da jaula!”

Se há uma coisa que aprendemos no jogo de luta é que Dana White e companhia fazem e dizem muitas coisas, e nenhuma delas é gravada em pedra. Goste ou não, Mokaev é um dos melhores lutadores do mundo no peso mosca e ainda tem apenas 24 anos. O objetivo do UFC não é repassar jovens lutadores extremamente talentosos, principalmente quando eles estão abertos a fazer qualquer coisa para lutar no UFC (Mokaev se ofereceu para lutar de graça, se você se lembra).

Mokaev tem luta no BRAVE CF ainda esse mês e acho que depois que ele vencer o UFC vai ligar mais uma vez. Eles tratarão tudo isso como um intervalo, incutindo uma lição importante em Mokaev sobre tentar lutar contra alguém na vida real, mas não tentar lutar contra ele quando você estiver na jaula, e “O Justiceiro” (um verdadeiro nome hilariante se você já o viu lutar) estará de volta à mistura.

2. Qual a classificação de Ian Machado Garry com uma vitória surpreendente sobre Shavkat Rakhmonov?

Diabos: Considerando que tenho Shavkat como meu peso meio-médio nº 1 atualmente, Garry teria que passar para essa posição, ou na pior das hipóteses, para o segundo lugar, mas isso vai depender do desempenho, honestamente.

Já faz algum tempo que Shavkat está na primeira posição e, embora eu ache que Belal Muhammad possa ser a luta mais difícil da categoria para ele, eu escolheria Rakhmonov confortavelmente se essa luta fosse remarcada. Olhando para uma possível luta entre Muhammad e Garry, neste momento – a menos que Garry acerte Rakhmonov de uma forma inacreditável – eu provavelmente apoiaria o campeão para fazer isso com base nas habilidades de cada lutador.

Embora eu ache que Garry é incrivelmente talentoso e que provavelmente um dia conquistará o título do UFC, não gosto das chances dele no sábado.

Meshew: Em algum lugar entre o número 1 e o número 3, dependendo de sua aparência.

Atualmente tenho Shavkat como meu peso meio-médio número 1 porque ele tem 18-0 em todas as finalizações e derrotou muitos grandes lutadores. Garry também está invicto, mas algumas de suas vitórias foram um pouco menos definitivas e, portanto, se ele conseguir uma vitória apertada sobre Shavkat, o conjunto de trabalho não será tão bom quanto Belal Muhammad ou Leon Edwards. Mas se ele vencer enfaticamente? Talvez isso seja o suficiente para levá-lo ao primeiro lugar.

Mas mesmo que Garry perca, seu teto ainda é bastante alto. Eu sei que as pessoas o criticam porque ele pode ser desanimador pessoalmente, mas o jovem tem muito talento e acredito que ele lutará pelo título em algum momento.

Lee: Já faz algum tempo que estou pronto para puxar o gatilho para levar Garry ao topo do ranking, embora, estranhamente, eu o tenha classificado em último lugar no painel de votação do MMA Fighting. Ele está em 5º lugar em nossas votações, enquanto eu o tenho na 10ª posição.

Essa é provavelmente uma avaliação muito conservadora do que o invicto irlandês fez, já que se saiu bem contra a competição classificada, embora não tenha explodido as portas contra Michael Page, Geoff Neal, nem Neil Magny. Mas ele habilmente avançou para o próximo nível de competição, mantendo seu zero intacto e navegando em sua carreira da melhor maneira possível sob a égide do UFC. Agora, ele marcou um confronto com o favorito Rakhmonov e, para ser franco, até agora eu nem tinha considerado onde colocar Garry caso ele marcasse a reviravolta.

Acho que esse feito o torna o número 3, atrás apenas do campeão Muhammad e do ex-campeão Edwards. Derrotar o bicho-papão da divisão pode merecer consideração para o primeiro lugar, mas para mim, apenas ver o frequentemente ridicularizado Garry alcançar aquele lugar já seria chocante o suficiente.

3. Qual luta preliminar deveria estar no card principal no lugar de Bryce Mitchell x Kron Gracie?

Lee: Vamos com um lutador que claramente deveria estar no card principal.

Sim, Vicente Luque foi o lado B do lamentável confronto com Nick Diaz (por favor, não remarque novamente), mas só porque Diaz não faz mais parte da equação não significa que Luque deva simplesmente perder seu lugar. Luque tem sido um dos melhores soldados do UFC há uma década, enfrentando as competições mais acirradas e entregando destaque após destaque sem nunca abalar o barco. Isso tem que valer alguma coisa.

Não é como se seu oponente substituto fosse um ninguém. O “Sou amigo do The Rock” de Themba Gorimbo é um dos melhores truques do UFC, e ele fez seu nome com pouca ajuda da promoção. Eles deveriam pressioná-lo mais, não relegá-lo às preliminares. Mesmo que perca, Gorimbo é o tipo de atleta que muitos torcedores podem apoiar.

O nome Gracie claramente tem muito peso, daí a colocação de Kron, mas grinders como Luque e Gorimbo estão ganhando peso aqui.

Diabos: Escolha uma briga da cartola e você será capaz de defender um caso. Obviamente, há um pouco de sarcasmo, mas a maioria dessas lutas preliminares teria um argumento convincente para receber o tratamento pay-per-view, e me sinto bastante confortável em dizer isso.

Em primeiro lugar, este pode ser o confronto mais aleatório que o UFC já fez na última década. Literalmente não faz sentido. Mitchell perdeu dois de três – obviamente, perder para um dos três melhores lutadores do planeta não é nada para se preocupar – estava recebendo um dos nocautes mais assustadores que já vi, e guinchou por Dan Ige em uma luta marquei para o Ige assistir ao vivo. Ele é um lutador ranqueado com um pouco de nome, e seria um adversário perfeito para Jean Silvas, Chepe Mariscals e Youssef Zalals do mundo, caras que estão conseguindo boas vitórias e mostrando potencial entre os 15 primeiros. Kron Gracie estava absolutamente horrível em sua última luta contra um cara que talvez estivesse entre os 35 primeiros da categoria. Essa é apenas a verdade da questão.

Não só é um matchmaking absurdo, mas dar a Gracie uma luta no card principal no APEX parece ser uma ponte longe demais agora. Recompensá-lo com esse confronto e a colocação das cartas depois do que ele mostrou na luta contra Charles Jourdain é uma loucura. Talvez ele tenha virado a esquina, e talvez isso acabe sendo um ladrão de espetáculos, e se for, ficarei feliz em prosseguir com a proverbial responsabilidade de entrega. Não seria a primeira vez, certamente não será a última.

Dito isto, o fato de esta luta ter um faturamento maior do que outra na mesma divisão com implicações legítimas no título é ridículo. Movsar Evloev x Aljamain Sterling merece o lugar, pura e simplesmente. A luta entre Nate Landwehr e Doo Ho Choi será um acidente de carro, e sabemos por que isso está no card principal, então mesmo se você quiser jogar, “Bem, Dana White chamou Evloev de chato, e Sterling é chato, também” (já vi isso dito muitas vezes nas redes sociais), não deveria importar. Não há como negar que Evloev-Sterling é uma luta de alto nível, e se vamos assistir a um confronto de 145 libras que pode ficar um pouco estranho no pay-per-view, eu prefiro que tenha apostas altas, em comparação com muito poucos.

Meshew: Então Heck deixa claro e óbvio que uma luta eliminatória de título merece estar no card principal, o que é difícil de argumentar. Mas argumentarei porque, alerta de spoiler, o UFC acertou!

Você poderia colocar Evloev x Sterling, ou Anthony Smith x Dominick Reyes, ou mesmo Chris Weidman x Eryk Anders no card principal? Certamente. Mas onde está a diversão nisso? O que são essas lutas realmente para? Ganhe bônus e orgulho pessoal, como em qualquer outra luta. Não, rejeitamos essas ideias comuns e, em vez disso, aspiramos a algo mais.

Mitchell x Gracie é possivelmente a luta mais importante da era moderna. Veneramos os grandes homens da história como Alexandre, o Grande, Júlio César e Marco Aurélio porque foram poetas guerreiros, reis filósofos. E a batalha entre Mitchell e Gracie é talvez a primeira vez na história que dois homens desse tipo se enfrentam dentro do octógono.

Apenas Mitchell e Gracie têm a sabedoria e a humildade para abandonar séculos de “consenso científico” e “pensamento racional básico” para reconhecer a Terra pelo que ela é: um disco plano montado nas costas de uma tartaruga no espaço sideral. Embora alguns possam zombar de Mitchell e Gracie como bufões crédulos, crédulos demais para receberem objetos pontiagudos, essas pessoas são os verdadeiros tolos e fazem parte da conspiração maior da Big Globe para manter altos seus números de vendas.

Felizmente, o UFC vê como é absolutamente crítico dar a esses dois visionários a maior plataforma possível e um microfone ao vivo para que possam compartilhar sua mensagem com o mundo (observou como eu não disse “ao redor” do mundo?). E você negaria às pessoas essa oportunidade única na vida para que Evloev pudesse dizer algo banal sobre Ilia Topuria se esquivando dele?

Que vergonha, ovelha.