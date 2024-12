Messi é o jogador mais valioso da temporada 2024 da MLS

Com média de 38,43% dos votos, Messi ganha o prêmio de Jogador Mais Valioso da temporada 2024 da MLS

Lionel Messi foi eleito na sexta-feira o vencedor do Prêmio Landon Donovan tudo Jogador mais valioso da temporada 2024 da MLSderrotando Cucho Hernández do Columbus Crew, Evander do Portland Timbers, Christian Benteke do DC United e seu companheiro de equipe no Inter Miami CF, Luis Suárez.

Messide 37 anos, conquistou o MVP da MLS graças aos seus 20 gols e 16 partidas em apenas 19 jogos.

Lionel Messi, com o prêmio MVP de Melhor Jogador da MLS em 2024 Inter Miami CF

Ele se junta a Carlos Vela em 2019 (LAFC, 34 gols, 15 assistências) e Sebastian Giovinco em 2015 (Toronto FC, 22 gols, 16 assistências) como os únicos jogadores na história da liga com pelo menos 20 gols e 15 assistências em uma única temporada.

O prêmio de Jogador Mais Valioso é determinado por meio de uma pesquisa que inclui jogadores, comissão técnica do clube e membros selecionados da mídia. Messi recebeu em média 38,43% dos votos, ante o segundo colocado, Benteke (33,70%).

Esta foi sua primeira temporada completa no clube, ao qual ingressou em julho de 2023.

O comissário da MLS, Don Garber, fez o anúncio na sexta-feira junto com os alunos da Inter Miami Academy em um vídeo com o clube.

ESPN+ em espanhol

“É realmente uma honra para mim receber este prêmio de todos vocês”, disse Messi aos jogadores da Academia. “É uma honra ver todos vocês treinando. Estou muito feliz por estar aqui todos os dias. Estou muito feliz por estar nesta cidade, neste Clube que está crescendo… É um prazer ver vocês crescerem a cada dia. dia. Convido você a continuar lutando e lutando pelos seus sonhos.

O capitão do Miami ganhou o prêmio apesar de ter disputado apenas 55% dos jogos oficiais na temporada regular de 34 jogos. Ele perdeu 62 dias entre 1º de junho e 14 de setembro devido a uma lesão no tornozelo sofrida durante a vitória da Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América.

Nesse período, os Herons jogaram bem, vencendo oito dos nove jogos sem Messi.

O prêmio considera as contribuições e o impacto de um jogador em campo com um mínimo de 1.000 minutos jogados na temporada regular, que é o requisito da liga para uma indicação de MVP.

Segundo FotMob, Messi marcou em média mais de um gol a cada 90 minutos, o que liderou o campeonato. Em 1.485 minutos, Messi teve uma média de 2,18 gols por jogo, um recorde na história da liga, segundo a MLS.

Leve a ESPN para qualquer lugar

Seus números e impacto na quadra ajudaram o Inter Miami a vencer o Supporters’ Shield e a quebrar o recorde de pontos em uma única temporada este ano, com 74 pontos. Apesar de sua sólida temporada regular, que lhes rendeu a primeira vaga nos playoffs, o Inter Miami perdeu para o Atlanta United na primeira rodada dos playoffs, encerrando a campanha de 2024 de forma decepcionante.

Em novembro, Gerardo “Tata” Martino, que assumiu o cargo de treinador em junho de 2023, renunciou por motivos pessoais. Miami nomeou Javier Mascherano, ex-companheiro de Barcelona e Argentina e amigo de Messi, para substituir Martino.

A final da MLS Cup acontecerá no sábado em Carson, Califórnia, onde o LA Galaxy receberá o New York Red Bulls. O Galaxy buscará conquistar sua sexta Copa, recorde, enquanto os Red Bulls buscarão a primeira.