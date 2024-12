Messi: O colecionador de troféus que provoca a bile de seus detratores

A esta altura, depois de uma carreira incomparável em que ganhou absolutamente tudo, persiste uma narrativa dos detratores de Messi que tentam fazê-lo acreditar que o ajudam a conquistar os troféus que conquista.

Os detratores de Messi, que não são poucos – apesar de o número de pessoas que o admiram ser esmagadoramente maior – criaram uma narrativa na qual, no desejo de minimizar a carreira do argentino, tentam fazer acreditar que seus inúmeros títulos Eles são acompanhados de algum tipo de ajuda.

FIFA, Conmebol, France Football e agora a MLS operam em benefício do considerado melhor jogador do mundo para que ele conquiste o maior número de prêmios tanto individuais quanto coletivos. Isso é o que eles dizem.

Nada poderia estar mais longe da realidade. Basta fazer uma revisão superficial das estatísticas do argentino, e principalmente de suas atuações, para avaliar o tamanho de suas façanhas, a maior, a Copa do Mundo de 2022.

Leo “Maradoneó” no Catar, segundo termo cunhado por Jorge Valdano. A Argentina foi superior aos sete rivais que enfrentou para ser coroada pela justiça e consagrar o jogador com a maior carreira da história. É o que dizem os números.

Crédito obrigatório: Sam Navarro-Imagn Images

O incrível é que neste momento ainda existem vozes que procuram sujar ou minimizar as conquistas de Messi, que, aliás, pouco ou nada se importam com elas, pelo menos as individuais, claro.

Um MVP da Major League Soccer não mudará em nada o legado de ‘La Pulga’, então uma nova pergunta é até inútil. Sua contribuição, influência e transformação do futebol dos Estados Unidos são inegáveis.

Em 2024 disputou 25 partidas pelo Inter Miami nas quais marcou 23 gols e deu 13 assistências, em uma temporada regular histórica em que o clube quebrou o recorde de pontos e conquistou o título conhecido como Supporter’s Shield.

A parte negativa: devido à lesão (tornozelo torcido) sofrida na final da Copa América e à participação no referido torneio, o ’10’ perdeu pelo menos dois meses de atividade, além de seu clube ter sido eliminado na primeira mudança em os Playoffs quando era o principal favorito ao título por equipe e pelo que fez ao longo da campanha.

Foi votado e ganhou mais um MVP, um novo troféu para a coleção, que como muitos dos anteriores será questionado com tudo e os méritos serão óbvios.

A verdade é que Messi já se encontra numa fase de pré-reforma num campeonato longe da elite, agora desfruta do jogo de uma forma diferente rodeado de velhos amigos enquanto continua a competir e a procurar novas conquistas colectivas.

Se os seus muitos detratores questionam mais uma distinção, isso não importa. Neste momento da sua carreira em que ganhou absolutamente tudo, é quase cómico que alguém se atreva a tentar minimizá-lo.