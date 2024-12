Michael Chandler trolls Dustin Poirier com derrota por nocaute anterior; Poirier o incendeia em resposta

É improvável que Dustin Poirier e Michael Chandler voltem a lutar, mas essa rivalidade é o presente que continua sendo oferecido.

No UFC Tampa, no sábado, o amigo de longa data e companheiro de equipe de Chandler, Michael Johnson, desferiu um nocaute de cair o queixo em sua luta contra Ottman Azaitar para encerrar o card preliminar. Depois, Chandler comemorou a vitória com um lembrete sobre a finalização mais memorável de Johnson, quando ele marcou uma finalização violenta sobre Poirier em 2016.

“O melhor gancho de direita da história do UFC”, escreveu Chandler no Twitter. “Nunca se esqueça deste.”

Chandler postou seu comentário junto com um clipe mostrando o nocaute de Johnson sobre Poirier, que foi a primeira derrota que sofreu após passar do peso pena para o peso leve no UFC.

Bem, esse comentário definitivamente chamou a atenção de Poirier, que respondeu a Chandler com um lembrete sobre o que aconteceu na primeira e única vez que eles se encontraram no octógono.

“Lembra quando eu bati na sua bunda?” Poirier respondeu a Chandler. “Você está 2-4 no UFC, Muscle Milk Mike.”

Após uma atuação de Luta da Noite, Poirier finalmente finalizou Chandler no terceiro round com um mata-leão, mas isso não pareceu acabar com a desavença entre eles.

Desde aquela noite, Poirier e Chandler sempre encontraram uma maneira de voltar à rivalidade que parece quase destinada a continuar muito depois de ambos terminarem de lutar.