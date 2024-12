Miles Johns revela frustração após cancelamento da luta de Cody Garbrandt: ‘Só espero que ele esteja feliz com suas decisões’

Miles Johns estava embarcando em seu voo para Las Vegas para uma luta contra Cody Garbrandt quando recebeu um telefonema de seu empresário. Ele sabia que não havia chance de serem boas notícias.

“Jasão [House] me ligou e se ele me ligar assim na semana da luta eu já sei que algo não está bem”, disse Johns ao MMA Fighting. “Ele me avisa que o Cody está fora, mas é só manter o rumo, vamos procurar um novo substituto, vamos procurar um novo adversário. Vou continuar na dieta e tudo mais. Eu realmente pensei que eles iriam encontrar alguém.”

O cancelamento da luta foi compreensivelmente frustrante, considerando que Johns já estava perdendo peso e embarcando em um avião com destino a Las Vegas quando recebeu a notícia. O confronto foi cancelado depois que um adiamento anterior adiou a luta de outubro para novembro.

Desta vez, Johns descobriu que Garbrandt estava desistindo da luta, mas não ficou tão chateado com o cancelamento quanto com a falta de resposta que ouviu de seu oponente.

“Tive que desistir de uma luta na quarta-feira antes da luta porque, durante meu treino, desloquei meu ombro, rasguei meu lábio, rasguei meu peito”, explicou Johns. “Eu sei como isso acontece. Mas imediatamente depois que aconteceu, publiquei algo nas redes sociais [saying] sinto muito pelo meu adversário Raoni Barcelos, tenho pena dele, sinto pena de todos que esperam isso, as coisas acontecem mas é o jeito que você faz.

“O problema com Cody é que ele supostamente estava com vertigem e estava ficando tonto no [UFC Performance Institute]. Quero dizer, esse cara tem vertigem desde 2012. Ele tem feito terapia para isso esse tempo todo. Eu sinto que ele está lidando com isso. Ele decidiu que iria lutar. Ele adiou a luta e então decidiu ‘ah sim, vou fazer isso’ e então não sei se ele sentiu minha energia na semana da luta ou se estava assistindo minhas coisas e pensou ‘esse jovem vai venha aqui e me dê uma surra e estou pensando em sair na minha última luta com alguém com um nome maior. Eu não sei o que foi. Então ele sai e fica em silêncio no rádio, não diz nada.

Por mais que ele desejasse que Garbrandt pelo menos lhe enviasse uma mensagem em particular para se desculpar ou explicar o que aconteceu, Johns não guarda rancor, mas também não desejava revisitar aquele confronto novamente.

“Ainda estou dando a ele o benefício da dúvida”, disse Johns sobre Garbrandt. “Eu ainda gosto do cara. Quando eu o observava crescer antes de entrar no UFC, sempre o admirei, sempre tive muito respeito e não quero perder esse respeito.

“Eu realmente não sei o que ele está passando. No final das contas, só espero que ele esteja feliz com suas decisões. Porque parece que ele só quer andar de moto até o pôr do sol e está tudo bem, mas antes de fazer isso, é melhor você passar pelo fogo ou sua alma não será livre. Já superei isso. Esqueça esse cara e teremos coisas maiores pela frente.”

Na verdade, Johns tinha toda a intenção de lutar contra qualquer um que o UFC pudesse lançar contra ele naquela semana em Las Vegas, mas quando a promoção não conseguiu garantir um novo oponente, ele teve que mudar de assunto para uma data posterior.

Agora ele está escalado para enfrentar Felipe Lima no peso pena no UFC Tampa, no sábado, com Johns revelando que foi ideia dele colocar a luta em 145 libras porque ele estava apenas seis libras acima do limite do peso galo quando soube que não estaria. competindo em novembro. Passar por outro corte de peso extenuante apenas algumas semanas depois não seria bom para seu corpo, então Johns ficou feliz em subir de divisão, mesmo que apenas por uma noite.

Embora a mudança de adversários não seja a ideal, Johns ainda vê benefícios em sua nova luta contra Lima versus o confronto que deveria enfrentar com Garbrandt.

“Sinto que esta luta traz mais benefícios”, disse Johns. “Eu sinto que se eu tivesse nocauteado o Cody, todo mundo iria dizer que ele está de saída, ele está na última etapa de qualquer maneira. Mas por alguma razão as pessoas estão me contando fora dessa luta. Eles fazem isso comigo todas as vezes. Acho que finalmente vou calar a boca de vocês. Vou sair e prender esse garoto e acho que esse aqui vai me dar algum respeito pelo meu nome.”

Se tudo correr bem no sábado, Johns já tem uma ideia sobre sua próxima luta e esse pode ser um confronto que ele poderá tirar de Garbrandt se jogar bem as cartas.

“Eu terminei [Cody] mas ele e [Dominick] Cruz teve uma longa rivalidade”, disse Johns. “Eu fui lá e dessa vez fiz uma atuação muito boa, vi que o Dominick Cruz estava falando que está procurando uma última dança. Procurando dar um show e se eu tiver um bom desempenho, por que não me jogar nessa luta?

“Tenho muito respeito por ele. Ele está sempre me dando conselhos como comentarista. Eu ficaria honrado em dar a ele sua última luta.”