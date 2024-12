Modelo de maiô SI Olivia Ponton chamada por roubo de Joe Burrow, dizem policiais

Olivia Ponton – uma modelo de maiô da Sports Illustrated que possui quase oito milhões de seguidores no TikTok – foi quem relatou o roubo no Joe BurrowOhio é o lar dos policiais… isso de acordo com um relatório policial, obtido por TMZ Esportes.

Nos documentos, o Gabinete do Xerife do Condado de Hamilton escreveu que Ponton ligou para o assalto por volta das 20h14 – quando Burrow, de 28 anos, estava no meio de seu confronto “Monday Night Football” com o Dallas Cowboys no Texas. .



Reproduzir conteúdo de vídeo





Ponton, afirmam os documentos, disse aos policiais que, quando chegou à residência na área de Cincinnati, notou uma “janela do quarto quebrada e o quarto saqueado”. Segundo a reportagem, Ponton telefonou para a mãe, que então telefonou para a polícia.

O áudio da polícia revela a mãe de Olivia, Dianadisse ao despacho na ligação, “[Olivia] está se perguntando o que ela deveria fazer, se ela deveria se esconder ou se deveria sair de casa.” A própria Ponton mais tarde pôde ser ouvida em uma ligação separada acrescentando: “Alguém invadiu minha casa… Está completamente bagunçada.”

Não está claro exatamente por que Ponton estava lá… embora os documentos do HCSO afirmem que ela “é empregada do Sr. Burrow”. Os policiais acrescentaram no relatório que ela deu às autoridades presentes “uma lista não detalhada de quais itens possivelmente estavam faltando”.

Os documentos das autoridades estaduais estavam entrevistando vizinhos e vasculhando todas as imagens de vigilância para tentar identificar os suspeitos. Uma investigação continua em andamento.