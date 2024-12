Modelos são flagradas tentando fazer ‘streak’ em trajes Risqué Santa no 49ers Game

Reproduzir conteúdo de vídeo





15h24 horário do Pacífico — TMZ Esportes obteve mais imagens do incidente… que mostram as duas mulheres conversando com policiais enquanto eram escoltadas para fora do campo.

É meio engraçado para Ambergh implora a um policial que não a “odeie” – mas com base na reação dele, provavelmente não foi o caso.









O policial foi um bom esportista em relação a tudo isso, dizendo que eles não iriam se meter em muitos problemas… e admitiu que a multidão provavelmente “apreciou” toda a provação.

Quanto a saber se a façanha chegou à transmissão do Prime Video… eles receberam a má notícia de que a liga está fazendo um esforço para manter atos como esse fora do ar.

Dois modelos fizeram o 49ers vs. O jogo dos Rams é um pouco mais memorável – pulando uma cerca e correndo pelo campo com roupas minúsculas de Papai Noel e, naturalmente, a façanha os colocou na lista dos “travessos” … com os policiais.

As senhoras – Toochi Kash e Amberghin – tiveram assentos de nível inferior na noite de quinta-feira para o confronto da NFC West … mas em um ponto da ação, eles resolveram o problema por conta própria para obter uma visão do nível do campo.

As modelos – que têm milhões de seguidores nas redes sociais – arrasaram em conjuntos festivos de peça única, botas brancas de neve e chapéus de Papai Noel… com a palavra “$treak” escrita nas costas.

Disseram-nos que o objetivo da façanha era fazer barulho para uma moeda meme que foi lançada recentemente … mas os funcionários do estádio no local eram um bando de Grinches.

Amber tentou entrar em campo primeiro depois de pular a grade, mas a segurança do Levi’s Stadium a perseguiu pouco antes de ela chegar ao campo de jogo.

Toochi foi pega rapidamente e ergueu uma placa enquanto a segurança a restringia, mas ela permaneceu alegre como St. O próprio Nick passou por tudo isso. Bem, o Papai Noel normalmente não saca um seio como Toochi fez!