Morte de Hudson Meek sendo tratada como acidente, sem suspeita de crime

Ator Hudson manso A morte de está sendo tratada como um acidente e não parece que as substâncias tenham desempenhado qualquer papel na queda que tirou sua vida… descobriu o TMZ.

Fomos informados de que não havia sinais de drogas ou álcool… e os policiais não acreditam que eles tenham desempenhado qualquer papel no acidente.

Sua mãe escreveu uma mensagem sobre seu filho no Facebook logo após seu falecimento… mencionando tudo o que ele conquistou e as pessoas que impactou ao longo de sua curta vida. Ele também continuará a causar impacto – com seus órgãos sendo doados aos necessitados.