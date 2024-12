Motorista da Lamborghini salvou momentos antes do naufrágio explodir em chamas, mostra vídeo

Em um vídeo angustiante obtido exclusivamente pelo TMZ… a polícia e bons samaritanos trabalharam para retirar o motorista do Lamborghini Urus destruído, que capotou e bateu em uma árvore antes do grande acidente na rua Tarzana.

Parece que as pessoas tiraram o motorista de lá bem na hora… porque não muito depois de serem retirados dos destroços, o chicote explodiu – com mais fogo e fumaça saindo rapidamente do veículo.

Um caminhão também se envolveu no acidente, mas o motorista fugiu do local… a polícia não tem certeza do paradeiro atual do motorista do caminhão.