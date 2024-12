Movsar Evloev acredita que merece a disputa pelo título sobre Alexander Volkanovski: ‘Volkanovski é uma lenda, mas acabou’

Movsar Evloev vê um caminho claro para o título do UFC e não vai deixar duas lendas atrapalharem.

O invicto peso pena enfrenta Aljamain Sterling em luta decisiva na fase preliminar do UFC 310, neste sábado, em Las Vegas. No media day de quarta-feira, Evloev (18-0) foi questionado se ele estava preocupado com o fato de o ex-campeão Alexander Volkanovski ultrapassá-lo na linha de candidatos para uma revanche com Ilia Topuria, mesmo que Evloev fosse vitorioso.

“Não acho que seja uma boa ideia [for Topuria] lutar com Volkanovski novamente”, disse Evloev. “Volkanovski é uma lenda, mas acabou, e Max Holloway também. Eles são bons lutadores há muito tempo, mas o tempo passou. Sangue fresco está aqui, então deixe-me provar que sou campeão.”

As vitórias de Topuria na luta pelo título foram contra Volkanovski e Holloway, dois dos melhores pesos penas de todos os tempos que se tornaram eternos favoritos dos fãs com suas performances espetaculares. Desde que Topuria derrotou Holloway em outubro, nenhum plano concreto foi feito para o campeão competir novamente, embora ele tenha feito campanha para que o UFC o contrate para um show em um estádio na Espanha.

Apesar de Evloev estar invicto em oito lutas no UFC, ele ainda não inspirou o mesmo tipo de fervor na comunidade do MMA. Ele não derrota um adversário na distância desde julho de 2018 em show do M-1 Global, sua última luta antes de assinar com o UFC.

Então ele sente que precisa de um acabamento?

“Todo mundo falando em terminar, terminar”, disse Evloev. “OK, se você precisar terminar, tente acabar comigo. Então acho que para essa luta farei alguma coisa. Estamos nos preparando para isso há quase um ano desde que venci minha luta em janeiro e esse cara é um bom adversário para fazer o que estou tentando fazer.”

Por mais que sinta que merece uma disputa pelo título, Evloev prioriza permanecer ativo acima de tudo. Evloev lutou recentemente em janeiro passado no UFC 297, onde derrotou Arnold Allen, e sua luta com Sterling foi adiada no UFC 307 em outubro para acomodar Sterling lidando com uma lesão persistente.

Se Evloev tiver que lutar novamente antes de enfrentar Topuria, ele ficará feliz em fazê-lo.

“Eu estava esperando por essa luta há quase um ano”, disse Evloev. “Então, se eles não me deixarem lutar pelo título, por favor me dê alguém daqui a dois meses depois dessa luta, porque a minha hora é – já tenho 30 anos, então preciso lutar com frequência, porque nos últimos dois anos Eu não luto com frequência, então preciso de mais lutas. Seu tempo vai acabar, então é bom para minha carreira. [Diego Lopes]Volkanovski, Holloway, qualquer um antes de me deixarem lutar pelo título.”

Evloev também disse que não estava preocupado com sua colocação no card de sábado. Muito se tem falado sobre a disputa de alto nível dos penas que está marcada para o card preliminar, com Sterling prometendo provar que o UFC “estragou tudo” ao não colocar sua luta no pay-per-view.

A controvérsia se perdeu em Evloev.

“Acho que estamos nas preliminares por causa dele, mas não me importo”, disse Evloev. “Mesmo dinheiro, ninguém se importa. Talvez seja melhor ficar nas preliminares desse card porque mais gente vai assistir a nossa luta. E na hora as pessoas poderão descobrir quem é o próximo desafiante para a luta.”

“Não sei”, acrescentou Evloev. “Não acho que essa luta vai ser chata, porque o estilo dele e o meu, quando dois lutadores lutam entre si, é sempre uma boa luta.”

Onde quer que esteja na escalação, Evloev espera que seus torcedores estejam atentos.

“As pessoas ficam confusas com isso porque não estamos no card principal”, disse Evloev. “Posso entender isso, mas realmente não me importo. É a mesma coisa, três rodadas, cinco minutos. O mesmo dinheiro. O mesmo cara. Quando entro na jaula, não vejo nada lá fora, então estou focado no meu oponente. Para mim, isso não importa.”

“Para o meu povo, não é uma grande diferença”, continuou ele. “Eles vão torcer por mim de qualquer maneira, mesmo que eu brigue na rua.”