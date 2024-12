My Chemical Romance publica homenagem ao falecido baterista Bob Bryar

My Chemical Romance está se despedindo de Bob Briaro ex-baterista da banda que foi encontrado morto em sua casa na semana passada.

O grupo acabou de quebrar o silêncio sobre a morte chocante de Bob, postando uma homenagem nas redes sociais, dizendo… “É com pesar que nos despedimos de Bob Bryar, nosso ex-colega de banda e uma parte importante da história do My Chemical Romance.”

A banda acrescenta… “Enviamos nossas mais profundas condolências aos seus amigos e familiares neste momento. Que ele descanse em paz.”

TMZ contou a história … Bob estava encontrado morto Terça-feira em sua casa no Tennessee. Não está claro como Bob morreu, ele foi visto vivo pela última vez em 4 de novembro, mas fomos informados de que NÃO há suspeita de crime.

Bob tocou bateria no My Chemical Romance de 2004 a 2014… substituindo Matt Pélissier logo depois que a banda lançou seu álbum “Three Cheers For Sweet Revenge”.

Bryar atuou como baterista no álbum “The Black Parade” de 2006 – talvez o álbum mais famoso da banda – e escreveu canções para “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys” de 2010.

Bob acabou deixando a banda antes do lançamento de ‘Danger Days’… e finalmente deixou a indústria musical e começou a trabalhar no mercado imobiliário.