Nicole Kidman vai à praia com Keith Urban em Sydney

Nicole Kidman está de volta à sua cidade natal, Sydney, para as férias e passando um tempo na praia com sua família… sua primeira reunião pública desde que Nicole perdeu a mãe.

A família parecia relaxada e alegre enquanto aproveitavam as férias juntas apenas alguns meses depois do casamento de Nicole e Antonia. mãe morreu em setembro .

Na época, em uma postagem no Instagram, ela compartilhou fotos antigas, incluindo uma de sua mãe e outras dela e de sua irmã mais nova com a mãe. O falecimento de sua mãe ocorreu na mesma semana do Festival de Cinema de Veneza, do qual Nicole desistiu para voltar para casa.