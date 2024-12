Nocaute do ano do MMA Fighting em 2024: Max Holloway x Justin Gaethje

Max Holloway conhece bem a criação de momentos virais que acabam em destaque.

Talvez o momento que melhor o definiu tenha sido em 2016, quando o ex-rei dos pesos-penas apontou para o chão e convidou Ricardo Lamas para lutar com ele em uma briga épica para encerrar a luta no UFC 199. Mas o desempenho repetido de Holloway com isso A mesma jogada no UFC 300 pode ser considerada a finalização mais impressionante da história do esporte.

Preso no limbo até 145 libras após um trio de derrotas para o então campeão Alexander Volkanovski, Holloway já havia se recuperado com vitórias impressionantes sobre “The Korean Zombie” Chan Sung Jung e Arnold Allen, mas um convite para competir no histórico card do UFC 300 em uma luta pelo título “BMF” contra Justin Gaethje era uma oferta que ele simplesmente não podia recusar.

A luta exigiu que Holloway retornasse ao peso leve e isso lhe deu a oportunidade de compensar os erros do passado, depois que ele não conseguiu realmente preparar seu corpo para competir na categoria até 155 libras quando enfrentou Dustin Poirier em uma luta pelo título provisório em 2019. Desta vez, Holloway ganhou mais músculos e tamanho para lidar com uma bola de demolição humana como Gaethje, que é conhecido por causar tantos danos aos seus oponentes que vencê-lo ainda acaba parecendo uma perda 24 horas mais tarde.

Provavelmente o golpe mais importante da luta aconteceu no primeiro round, quando Holloway desferiu um chute giratório deslumbrante que acertou o nariz de Gaethje e o deixou lutando para respirar pelos próximos 20 minutos. Enquanto Gaethje se recuperou bem o suficiente para ter uma partida divertida, Holloway controlou amplamente a ação com seu ataque de alto volume e pressão implacável.

Caminhando em direção à vitória por decisão unânime, Holloway viu os segundos passando no relógio no quinto e último round e decidiu recriar aquela cena do UFC 199 quando ficou no centro do octógono, apontou para o chão, e desta vez deu as boas-vindas a Gaethje para trocar bombas com ele.

Os punhos começaram a voar e pouco antes do tempo expirar, Holloway desfez um último soco que atingiu Gaethje e o fez cair de cara na tela. Holloway rugiu e a multidão na T-Mobile Arena em Las Vegas desanimou.

Até o veterano comentarista do UFC Joe Rogan se esforçou para juntar palavras para resumir o nocaute inacreditável quando Holloway derrubou Gaethje faltando um segundo para o fim do relógio.

“Ó meu Deus!” Rogan disse depois de pular da cadeira. “Ó meu Deus! Ó meu Deus! Oh meu Deus! E ele pediu isso!

Nos dias, semanas e meses que se seguiram àquele nocaute de cair o queixo, Holloway admitiu que era quase inevitável reviver aquele momento continuamente.

“Já vi muito isso”, disse Holloway ao MMA Fighting sobre a finalização. “Muitas pessoas estão perdendo o controle com essas [edits] deles. No final das contas eu vi o clipe normal, vi um monte de loucura [edits] e estou muito feliz por estar do lado certo desse clipe.

“Eu não tenho nada além de amor por Justin Gaethje. Grite para ele por aceitar a luta. Lutando no UFC 300, ele tinha tudo a perder e nada a ganhar e nós fomos lá e pude ter aquele momento num card tão grande. Simplesmente abençoado.

Quando chegar o dia em que Holloway finalmente chamar isso de carreira, ele certamente ganhará uma entrada quase instantânea no Hall da Fama do UFC, mas há poucas dúvidas de que seu nocaute sobre Gaethje provavelmente servirá como ponto de exclamação para encerrar qualquer vídeo de tributo que precede seu eventual discurso de aceitação. É por isso que o momento irreal de Holloway serve como Nocaute do Ano de 2024.

2. Ilia Topuria vs. Alexandre Volkanovsky

Nem todos os nocautes são medidos igualmente.

Às vezes é a criatividade do golpe que torna um nocaute memorável – por exemplo, o icônico chute giratório de Edson Barboza para finalizar Terry Etim. Outras vezes, é o impacto de um soco ou chute que deixa uma impressão duradoura – basta olhar para Josh Emmett demolindo Bryce Mitchell.

Depois, há aqueles nocautes que parecem importar mais porque o palco, os riscos e os lutadores envolvidos tornam tudo muito mais especial. É aí que se encaixa o nocaute de Ilia Topuria sobre Alexander Volkanovski, porque não foi o nocaute mais chamativo da história, mas certamente importou mais do que a maioria.

Com uma trajetória invicta no peso pena, incluindo três vitórias sobre Max Holloway, Volkanovski já havia se definido como um dos melhores lutadores até 145 libras da história e estava começando a reivindicar significativamente o status de GOAT na categoria. Nada disso parecia importar muito para Topuria, que superou toda a competição antes de se solidificar como o candidato número 1.

Topuria entrou na luta cheio de confiança e arrogância de que poderia destronar Volkanovski. Ele atacou o australiano com uma agressividade implacável desde o salto, nunca demonstrando medo e nunca recuando, apesar da reputação de Volkanovski como um dos lutadores mais completos de todo o elenco do UFC.

Um início forte no primeiro round fez com que Topuria chegasse ainda mais atrás de Volkanovski no segundo e ele parecia saber que a finalização estava chegando. Topuria derrubou Volkanovski com socos e ele acabou acertando uma rajada que colocou o campeão nos calcanhares.

A partir daí, Topuria disparou tiros sucessivos com Volkanovski finalmente murchando com a barragem enquanto desmoronava na tela. Topuria imediatamente comemorou sua vitória ao se tornar campeão do UFC e adicionou o nome de Volkanovski à sua lista crescente de vítimas de nocaute.

3. Ilia Topuria vs. Max Holloway

Lembra de tudo sobre como alguns nocautes são mais importantes? Bem, repita isso para a segunda entrada de Ilia Topuria nesta lista, depois que ele se tornou a primeira pessoa na história a finalizar Max Holloway com golpes.

Após a vitória sobre Justin Gaethje no UFC 300, Holloway declarou que não queria nada mais do que retornar ao peso pena com a chance de recuperar o título agora que Topuria era campeão. Holloway respeitava o poder, a precisão e a capacidade de nocaute mortal de Topuria, mas o havaiano estava confiante de que poderia enfrentar qualquer tempestade e conquistar outra vitória histórica.

Topuria tinha outras ideias.

Embora a ação ocorresse em idas e vindas no início, Topuria sempre parecia estar a poucos centímetros de acertar um soco que poderia encerrar a luta. Esse momento finalmente chegou no terceiro round, quando Topuria desferiu uma mão direita brutal que sacudiu e balançou Holloway.

Topuria continuou sua perseguição até encontrar uma abertura para uma enorme mão esquerda que girou a cabeça de Holloway, derrubando-o pela primeira vez em sua carreira.

Em um ano repleto de grandes momentos para Topuria, tornar-se a primeira pessoa a nocautear Holloway é certamente um prêmio que ele nunca esquecerá.

4. Shara Magomedov vs. Armen Petrosyan

Tem havido muito entusiasmo em torno de Shara “Bullet” Magomedov desde que ele chegou ao UFC e embora ele não tenha feito nada para dissuadir a noção de que poderia se tornar um campeão um dia, seu nocaute no UFC 308 o colocou em uma categoria todo seu.

Conhecido por seu péssimo jogo de chutes, Magomedov já frustrava Petrosyan com a variedade de seus ataques ao longo do primeiro round da luta. O equilíbrio e a paciência de Magomedov continuaram a render dividendos, com Petrosyan lutando para entrar, com o longo e esguio lutador do Daguestão apenas escolhendo seus golpes.

Com o tempo se esgotando no segundo round, Magomedov continuou a manter Petrosyan afastado com seus chutes, mas depois decidiu lançar uma das combinações mais pouco ortodoxas que levaram à finalização. Enquanto Petrosyan avançava tentando evitar mais chutes, Magomedov lançou um soco giratório para trás que acertou seu oponente diretamente na mandíbula.

Uma fração de segundo depois, Magomedov lançou outro soco giratório na outra direção e este acertou o queixo de Petrosyan antes que ele caísse no chão para encerrar a luta. Foram necessárias várias repetições para entender completamente o que aconteceu quando Magomedov garantiu o primeiro – e possivelmente o único – nocaute duplo com punho giratório na história do UFC.

5. Alex Pereira vs. Colina Jamahal

Se não fosse por Max Holloway apontando para o chão antes de matar Justin Gaethje no UFC 300, Alex Pereira provavelmente teria o melhor momento de 2024 após dispensar o árbitro Herb Dean após um golpe baixo e demolir Jamahal Hill segundos depois.

Foi um ano e tanto para Pereira, depois de ter salvado o bacon do UFC em mais de uma ocasião. Mas o primeiro favor que ele fez para a promoção veio em abril, quando ele entrou na luta principal do UFC 300 em um prazo relativamente curto. Originalmente, Pereira deveria retornar um mês depois, quando o UFC desembarcasse em seu país natal, o Brasil, mas ele não piscou quando foi convidado a enfrentar Hill no card histórico.

Conhecido como um dos atacantes mais letais do mundo, a calma e a compostura de Pereira são quase desarmantes, já que ele normalmente marcha contra o adversário e apenas espera o momento de apagar as luzes de alguém. Embora tenha sido cauteloso contra Hill, que também tem um tremendo poder de finalização, Pereira ainda pisava no acelerador apenas esperando o momento certo para explodir para frente com uma combinação potencial de finalização de luta.

Chegou a hora depois que Hill acidentalmente acertou Pereira com um golpe baixo, mas quando Dean estava pronto para interromper a ação por causa de uma falta, o campeão meio-pesado do UFC acenou para que ele continuasse lutando. Foi quando Pereira saltou para frente com um enorme gancho que acertou o queixo de Hill enquanto ele tropeçava e caía como uma pilha de tijolos desabando na tela.

Terminada a luta, Pereira encerrou a vitória acenando para Hill como se dissesse “olha só o que eu fiz com esse cara” antes de começar a comemoração. Pereira acabou entregando mais dois nocautes e defesas de título em 2024, mas este foi o cronômetro para encerrar o histórico card do UFC 300.

Veja como foi a votação para o Nocaute do Ano de 2024 do MMA Fighting

MENÇÕES HONROSAS

Vinicius Oliveira vs. Bernardo Sopai

Alex Pereira vs. Jiri Prochazka

Joel Álvarez vs. Navio Klose

Dustin Poirier x Benoit Saint Denis

Shi Ming x Feng Xiaocan

Filhote Swanson x Billy Quarantillo

Manoel Sousa vs. Tim Wilde