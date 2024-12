CNN

Os principais parceiros anti-ISIS dos EUA na Síria disse na quarta-feira que as instalações de detenção do ISIS que protegem estão sendo atacadas e que foram forçadas a interromper as operações anti-ISIS, complicando os esforços dos militares dos EUA para impedir que o grupo terrorista se reconstitua A expulsão do presidente sírio Bashar al-Assad.

As autoridades americanas estão se esforçando para garantir que os terroristas não possam se reagrupar na Síria e realizar dezenas de ataques aéreos em alvos do ISIS nos últimos dias, como dezenas de facções concorrentes, incluindo algumas apoiadas pela Turquia, agora disputadas por controle em diferentes partes de diferentes partes de o país.

But the US’ most important partner there, the SDF, has come under relentless attack by Turkish-backed militants in recent days, raising concerns among US officials and experts about the security of the more than 20 detention facilities and camps holding suspected ISIS members and suas famílias no norte da Síria.

O SDF é amplamente constituído por combatentes curdos de um grupo conhecido como Unidades de Proteção dos Povos (YPG), que é considerado uma organização terrorista da vizinha Turquia.

O principal comandante do SDF na Síria, general Mazloum Abdi, disse à CNN na quarta -feira que o SDF teve que começar a mudar os detidos do ISIS porque as prisões foram ameaçadas.

“Com as ameaças crescentes que enfrentaram a cidade de Manbij, realocamos os detidos do ISIS das prisões lá para outras instalações de detenção mais seguras”, disse Abdi.

“À medida que as facções apoiadas pela Turquia avançavam em direção ao centro da cidade, as células lançaram ataques a centros de detenção, segurando civis e terroristas”, acrescentou. “Atualmente, os centros de detenção em Raqqa e Hasakah estão enfrentando ameaças semelhantes, necessitando de cooperação aprimorada e medidas de segurança adicionais para proteger esses sites”.

O SDF agora se retirou de Manbij, seguindo o que está descrevendo como um cessar-fogo frágil com os grupos apoiados pela Turquia, que foi intermediada com a ajuda dos EUA na terça-feira.

A luta também forçou o SDF a interromper suas operações anti-ISIS, disse Abdi ao Sky News na quarta-feira.

“No momento, as operações conjuntas contra o ISIS são interrompidas, isso não é uma decisão, mas uma realidade militar”, disse ele. “Se esses ataques persistirem, as operações conjuntas permanecerão suspensas. O ISIS agora é mais forte no deserto sírio. ”

Abdi disse que anteriormente, o ISIS estava escondido, mas suas atividades agora “aumentaram” em áreas sob controle do SDF. Além disso, “os planos para sair dos centros de detenção também estão em sua agenda”, acrescentou.

É uma “situação excessivamente complexa no momento” na Síria, disse Ian Moss, um ex -funcionário do Departamento de Estado que trabalhou no contraterrorismo e agora está com o escritório de advocacia Jenner & Block.

“Nós absolutamente não podemos ficar de fora”, disse Moss à CNN. Ele acrescentou que há “amplo acordo bipartidário” de que a situação nos campos “não é sustentável”.

Um funcionário do congresso concordou e observou que “ainda existem muitas instalações que o SDF está protegendo e pode estar se afastando à medida que os ataques turcos aumentam e [the SDF forces] tem que reimplementar. ”

Altos funcionários dos EUA, incluindo o Secretário de Defesa Lloyd Austin, presidente do CHEFT CHEIGENTE CONJUNTO CQ BROWN e o secretário de Estado Antony Blinken, todos falaram com seus colegas turcos nos últimos dias para destacar a necessidade de comunicação e desconfortilha, à medida que a Síria sofre um altamente transição política complexa.

Blinken está a caminho da região e visitará a Turquia no final desta semana, onde provavelmente levantará os ataques do Exército Nacional Sírio apoiado pela Turca contra os curdos apoiados pelos EUA no nordeste da Síria.

Destacando ainda mais a natureza caótica dos combates agora, o SDF derrubou um drone de ceifador MQ-9 nos EUA na segunda-feira porque eles pensaram que era turco, disseram várias autoridades à CNN. O MQ9 é pilotado remotamente pela Força Aérea dos EUA e é capaz de realizar vigilância e realizar ataques ofensivos.

Questionado sobre o drone derrubado, um oficial de defesa americano disse que as forças americanas recuperaram alguns de seus componentes e destruíram partes restantes dele.

“As forças aéreas dos EUA Central estão avaliando ativamente as ações que levaram ao incidente e ajustarão as táticas, técnicas e procedimentos para nos proteger, coalizão e forças parceiras e seus ativos associados”, disse o funcionário.

Não está claro qual era a missão do drone na época em que foi abatido, mas os EUA continuaram realizando operações anti-ISIS na Síria nos últimos dias e realizaram dezenas de greves contra alvos do ISIS apenas um dia após a queda de Assad.

Cerca de 900 tropas americanas permanecem na Síria como parte de uma coalizão anti-ISIS que inclui o SDF, e as autoridades de defesa disseram que os EUA pretendem manter sua presença no país para impedir que o grupo terrorista se reconstitua.

Austin disse a repórteres no Japão na quarta -feira que os EUA continuarão trabalhando com o SDF daqui para frente.

“Temos um bom relacionamento com eles e acho que permanecerá assim”, disse Austin.

Jennifer Hansler, da CNN, contribuiu com relatórios.