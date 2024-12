Novidade no Penedo Luz: Barco Natalino diverte crianças, jovens e adultos

Atração gratuita estará novamente disponível nos dias 22 e 29 de dezembro, das 18h às 20h

Além das atrações já conhecidas pelo grande público, o Penedo Luz traz este ano uma super novidade: o Barco Natalino. Nele, crianças, jovens e adultos participam de um breve passeio noturno pelo Rio São Francisco.

Ao mesmo tempo em que curtem o passeio no barco decorado, iluminado e com várias músicas natalinas, o público aprecia, de um ângulo privilegiado e ainda mais especial, a nova iluminação da Rocheira e a decoração de Natal da cidade que está mais colorida e conta com novas cores e novos elementos.

A atração é totalmente gratuita e ainda dá tempo de viver essa experiência. O Barco Natalino ficará à disposição do público nos próximos dias 22 e 29 de dezembro, sempre das 18h até às 20h, com ponto de embarque no Porto das Balsas.

O Penedo Luz é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, através das secretarias municipais de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

A programação gratuita com Vila Mágica, Casinha do Papai Noel, pontos instagramáveis e atrações musicais continua até dia 31 de dezembro.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC