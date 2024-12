Novo LADA Nathan Hochman discute sua abordagem ao caso Menendez Bros

O novo promotor distrital do condado de Los Angeles, Nathan Hochman não perde tempo depois de ser empossado para o cargo de alto nível – ele está dando o pontapé inicial com um caso que está na mente de todos – o Irmãos Menéndez .

Hochman conversou com o TMZ do lado de fora do Salão de Justiça, no centro de Los Angeles, na terça-feira, depois de prestar juramento Arnold Schwarzeneggerdeixando claro que, apesar da obsessão do público com Érico dar LyleNeste caso, ele não vai tratá-lo de forma diferente dos outros.