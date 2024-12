O advogado da família dos irmãos Menendez, Bryan Freedman, rasga o novo promotor Nathan Hochman

TMZ. com

O advogado que representa Érico dar Lyle Menéndez As vítimas, que também são familiares, estão criticando o novo promotor distrital que cuida do caso… e chamando o promotor de mentiroso.

Advogado Bryan Freedman que representa mais de 20 familiares de José dar Kitty Menéndez juntou-se a nós no “TMZ Live” na segunda-feira e tirou algumas fotos no novo LA County DA Nathan Hochman .

Bryan está questionando a recente entrevista de Nathan na CNN, onde ele afirmou que estava aberto a se reunir com os membros da família e com Freedman.

A questão é… Bryan diz que Hochman está mentindo sobre entrar em contato com dezenas de parentes que querem ver Erik e Lyle libertados da prisão.

Do jeito que Bryan vê isso… Hochman discute com Erik e Lyleembora afirme que não tem preconceito contra os irmãos antes da audiência do próximo mês sobre uma possível nova sentença.