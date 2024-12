O agente de Quinn Ewers aborda rumores de uma transferência de um milhão de dólares

Quinn Ewerso talentoso quarterback do Texas Longhorns, enfrenta uma decisão crucial após o College Football Playoff. Suas opções incluem retornar ao Texas para mais um ano de futebol universitário, declarar-se para o Draft da NFL, ou transferência para um terceiro programa em cinco anos. No entanto, um caminho já foi descartado.

De acordo com Lucas McMurtreyum agente da NFL da Sportstars Inc. e parte da equipe de Ewers, o quarterback não entrará no portal de transferências. McMurtrey deixou isso claro nas redes sociais, respondendo às especulações afirmando: “NOTÍCIAS FALSAS, fonte: equipe de Quinn Ewers.“

Quinn Ewers e Texas Longhorns fazem uma entrada elegante contra Kentucky Wildcats

Ewers teve uma carreira universitária interessante até agora. Depois de passar uma temporada na Ohio State, ele se transferiu para o Texas, onde esteve o quarterback titular nas últimas três temporadas. No entanto, sua posição está sob pressão devido ao surgimento de Arch Manning, um calouro redshirt cinco estrelas altamente elogiado.

Manning se mostrou promissor nesta temporada substituindo Ewers durante uma lesão e levando os Longhorns a duas vitórias em suas duas partidas. Embora Manning e sua família estivessem supostamente confortáveis ​​​​com ele sentado atrás de Ewers por mais um ano para se desenvolver, nunca foi um plano de longo prazo para ele permanecer como reserva além desta temporada.

Ewers avalia suas opções

À medida que circulam rumores sobre o futuro de Ewers, surgem relatórios conflitantes. Alguns sugerem que ele está “debatendo” se deveria retornar ao futebol universitário e atrasar a entrada no Draft da NFL. Outros especulam que o Texas pode estar pronto para fazer a transição para Manning como zagueiro titular na próxima temporada, o que poderia potencialmente influenciar a decisão de Ewers.

Relógio para novatos da NFLuma conta de mídia social conhecida por notícias de última hora sobre futebol, colocou lenha na fogueira com alegações de que Ewers poderia transferência para um dos 10 melhores programas em um lucrativo negócio NIL de US$ 4 milhões. No entanto, McMurtrey rapidamente rejeitou esses rumores, redobrando a aposta quando questionado pelos fãs.

A incerteza em torno do próximo passo de Ewers despertou um interesse generalizado na comunidade do futebol. Muitos olheiros da NFL acreditam que mais um ano na faculdade poderia beneficiá-lo antes de saltar para a liga profissional. Com um ano de elegibilidade restante, Ewers tem todas as cartas enquanto avalia seus possíveis caminhos a seguir. Por agora, sua decisão permanece desconhecida, mas uma coisa é clara: O próximo passo de Quinn Ewers será acompanhado de perto pelos fãsolheiros e analistas.