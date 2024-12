O ano termina com incertezas. Como será 2025?

Os principais bancos centrais ao redor do mundo estão cortando juros na busca de crescimento e de preservar o soft landing das economias. As instituições internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial estão mantendo as suas previsões alinhadas às estimativas anteriores, indicando um crescimento econômico global moderado para 2024 e 2025.

Mais especificamente no mercado de capitais em 2024, as ações globais atingiram suas marcas históricas, graças à inteligência artificial e à recuperação econômica. O ambiente traz expectativas positivas. No entanto, fatores como inflação, políticas monetárias e tensões geopolíticas continuam a representar riscos que podem influenciar essas projeções. Matéria recém-publicada da Euro News com analistas traz cinco fatores que podem moldar o mercado em 2025.