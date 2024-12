O Barcelona está em crise depois da má sequência na LaLiga?

Depois de um grande início em que o Barcelona conquistou nove pontos de diferença para o Real Madrid, agora no final do ano passa por uma grande recessão.

Ele Barcelona está imerso numa crise que 99% dos clubes europeus gostariam de ter: Líder da Liga, segundo na Liga dos Campeõesdistribuído por Lamine Yamal, 17 anos (um gênio que já está a caminho de se tornar um vencedor da Bola de Ouro e que supera Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nas mesmas fases das respectivas carreiras), venceu confortavelmente o Clássico, e está praticamente assegurado com 40 milhões de euros pelo simples facto de se qualificar directamente para a fase a eliminar do renovado Liga dos Campeões.

Se somarmos a isso o fato, muito ignorado na avaliação de uma equipe, de que o conjunto de Hansi filme jogou um dos futebol mais divertidos e estimulantes do mundo nos últimos meses, a grande maioria dos clubes do Primeira Ligao Liga 1o Bundesliga o para Série A Eles teriam o direito de olhar para nós com descrença e exigir: ‘Crise! Que crise?

Depois de um bom início de temporada, o Barcelona tem enfrentado dificuldades nos últimos jogos, permitindo que Atlético de Madrid e Real Madrid se recuperassem na LaLiga. Alex Caparros/Getty Images

Alguns de vocês podem levantar uma sobrancelha, estilo Carlos Ancelottime vendo usar uma palavra tão dramática e emocional quanto ‘crise’. No entanto, tenho tendência a estar no lado menos histérico do espectro do jornalismo moderno, por isso procurei a definição para você. Merriam-Webster define-o como: “um momento ou estado de coisas instável ou crucial em que uma mudança decisiva é iminente, especialmente: uma com a possibilidade clara de um resultado altamente indesejável.”

Com esse contexto, deixe-me colocar as coisas na mesa para você.

Sim, o Barça foi totalmente emocionante quando marcou quatro gols contra o Real Madridquatro para Bayern de Muniquecinco contra o Mallorca e muito divertido – embora defensivamente deficiente – quando deveria ter marcado seis e sofrido o mesmo na vitória fora de casa por 3-2 contra Borussia Dortmund semana passada (aliás, foi a primeira vez que o Dortmund perdeu em casa no Liga dos Campeões desde 2021).

Mas há uma palavra importante no vocabulário do futebol espanhol que é denigrante e depreciativa: ‘resultadista’. Refere-se a alguém que julga uma equipa – o seu progresso, o seu valor, a sua conveniência – apenas pelos seus resultados, não pela forma como está a jogar, nem pela coerência ou clareza das suas ideias e decisões.

Se alguém que fala espanhol te acusa de ser orientado para resultados, não hesite: eles estão te desprezando… até mesmo te insultando. E se formos contra a análise superficial e preguiçosa de uma análise de resultados, então as fissuras na fachada de Barcelona são demasiado fáceis de identificar e estão a crescer em direcção ao nível crítico que começa a definir “crise”.

A derrota de domingo por 1 a 0 em casa para Leganés Foi vergonhoso, infeliz, evitável… e desastroso.

A lista de consequências foi: Barcelona Não aproveitou o facto de o Real Madrid ter cedido dois pontos na visita ao Rayo Vallecano (3-3) e não se deu uma vantagem de três pontos sobre o Atlético de Madri antes dos Colchoneros de Diego Simeone venha jogar no Estádio Olímpico de Barcelona neste sábado.

Além disso, foi a segunda derrota consecutiva do Barcelona em casa (após a surpreendente derrota por 2 a 1 para o Las Palmas) e a quarta derrota da temporada LaLiga. Para sua informação: o Madrid só perdeu uma vez no caminho para se sagrar campeão no ano passado.

Outra consequência foi que cada vez que o Barcelona Está atrás no placar desde o final de agosto, acabou perdendo: sem contra-ataque, sem caráter ou energia suficiente para voltar ao controle de uma situação ruim. Não há evidências de que entendam que cada ponto perdido, seja em novembro e dezembro ou em abril e maio, pode ser vital para suas chances de ser campeão.

E, não esqueçamos, isso significa que o Barça, que alguns trataram como campeão eleito no início de Novembro, quando derrotou o Espanyol para colocar uma vantagem de nove pontos sobre o Madrid e de 10 sobre o Atlético, somou agora apenas cinco pontos. dos últimos 18 possíveis.

Nas duas eliminatórias que serviram para somar esses cinco pontos, em Celta sim Bétisele Barcelona Estava na frente, mas sofreu gols aos 84, 86 e 94 minutos, respectivamente, e desperdiçou quatro pontos ao converter vitórias em empates.

Há algumas coisas que, além da reviravolta dramática da luta pelo título, gritam: ‘Crise!’

Em primeiro lugar, as equipes da LaLiga descobriram totalmente como jogar contra a linha defensiva ousada e de alto risco do Barcelonaque foi um ponto importante de sua identidade no início da temporada. Em segundo lugar, a grande maioria dos jogadores do Flick parecem versões pálidas e fantasmagóricas do que têm de melhor. Cansado, sem nitidez… realizando os movimentos. Em terceiro lugar, o próprio treinador contribuiu, sem dúvida, para o mal-estar prevalecente ao não rodar a equipa com frequência e qualidade suficientes.

Por fim, quando o time voa e domina na parte superior do campo, Roberto Lewandowski Ele é eficaz em seus golpes. Isso esconde o fato de que, quando seus companheiros estão em excelente forma e não lhe dão grandes chances de gol, Lewandowski é um passageiro. Lento, terrivelmente propenso a não controlar a bola ou a se divertir, e um trunfo de impacto zero que deixa seu time com a sensação de estar 10 contra 11. Se somarmos a isso a precisão que o Keystone Cops mostrou no domingo contra o Leganés, Vale perguntar: ele deveria ser titular nos jogos neste momento?

Se você quiser um ícone da imagem que está dando o Barcelona em LaLiga neste momento, você pode escolher o menor comparecimento da temporada, ombros caídos no intervalo, Yamal mancando no segundo tempo, continuando quando claramente lesionado, ou você pode escolher Antonio Rüdiger num evento em Munique rindo alegremente e maliciosamente do resultado final: ‘Barcelona 0 x 1 Leganés‘.

Não é difícil compreender seus sentimentos. Os campeões ficaram atrás no placar contra Raiopareceram enxaguar, empataram, assumiram a liderança, mas finalmente cederam a Isi Palazón e perderam dois pontos em Vallecas. Mas eles ainda diminuíram a distância com ele. Barcelona.

Tudo isso faz com que a visita de Atlético de Madri no sábado parecem absolutamente vulcânicos. Flick permanecerá ausente da lateral por suspensão e o fato de Yamal estar lesionado, dependendo dos exames médicos, já poderá determinar o resultado dias antes da largada (o Barcelona não conseguiu vencer um único jogo na LaLiga quando não foi titular).

De todas as coisas que o excêntrico, idiossincrático, mas inegavelmente poderoso, Simeone conseguiu alcançar no comando do Atletas Nestes 13 anos, derrote o Barcelona na LaLiga não é um deles. Na verdade, o Atletas Ele não consegue fazer isso há quase 19 anos.

Embora estejamos falando do time que venceu o Baviera e para Madri e que jogou com uma vivacidade brilhante e arrogante em alguns momentos nos últimos meses, é um recorde que pode facilmente mudar neste fim de semana e deixar os Colchoneros na liderança da Liga nas férias de Natal, enfrentando um tumultuado 2025 como líderes absolutos da Espanha. liga. Não perca.