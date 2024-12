O campeão do UFC Alexandre Pantoja reage ao anúncio de aposentadoria de Demetrious Johnson

Alexandre Pantoja teria adorado a oportunidade de se desafiar contra Demetrious Johnson, mas agora que um dos campeões mais talentosos da história do UFC chamou isso de carreira, Pantoja espera poder tirar algum conhecimento e habilidade.

Pantoja defende o título peso mosca do UFC contra Kai Asakura neste sábado, no UFC 310. Pantoja é a atração principal de seu segundo card pay-per-view do ano, desta vez contra o ex-campeão peso galo RIZIN e estreante promocional.

Embora esteja focado em Asakura, Pantoja não pode deixar de se perguntar se o anúncio da aposentadoria de Johnson poderia levar o UFC a escolher “Mighty Mouse” de volta no futuro.

“Agora ele se aposentou e o UFC pode contratá-lo novamente”, disse Pantoja ao MMA Fighting. “A única coisa em que consigo pensar é isso. Não sei se eles podem fazer isso.

“Mas é claro, um enorme respeito por ele. Ele é um GOAT e respeito tudo o que ele fez pela minha categoria, por mim, por todos os caras. Precisávamos de respeito porque preciso pagar minhas contas. Sou um lutador, sou um profissional. Esse é o meu trabalho. E Demetrious Johnson abriu espaço para nós. [He was] imparável, invicto [for so long]isso é loucura.”

Pantoja coloca seu título em jogo pela segunda vez após conquistar o cinturão no UFC 290 contra Brandon Moreno, em julho de 2023. O jogador de 34 anos já venceu seis vitórias consecutivas, incluindo derrotar Steve Erceg por decisão no UFC 301, em maio, em sua primeira defesa do título.

Tendo lutado contra vários dos principais candidatos ao peso mosca no caminho para conquistar seu primeiro título do UFC, Pantoja espera poder treinar com Johnson no futuro.

“Só quero treinar com ele”, disse Pantoja. “Treino com os melhores lutadores do mundo. Tenho a oportunidade de lutar contra os melhores lutadores do mundo. … Posso lutar com muitos caras bons no UFC, mas se Demetrious Johnson [is fully] aposentado e não luta mais, talvez [we can] só treinar, porque é uma coisa que quero levar para minha vida, sabe?”