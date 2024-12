O ex-quarterback da NFL apresenta uma teoria maluca sobre o futuro de Mike McCarthy

Perseguir Danielum ex-zagueiro reserva da NFL que se tornou personalidade da mídia, recentemente compartilhou uma teoria ousada no FS1 sobre o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, e o técnico Mike McCarthy. De acordo com Danilo, Jones pode oferecer a McCarthy uma extensão de contratoapenas para McCarthy recusar e, em vez disso, buscar a vaga de treinador principal no Chicago Bears. Embora intrigante, a “abordagem quente” de Daniel gerou debate e levantou sobrancelhas, já que muitos a consideram repleta de falhas.

Daniel afirmou: “As pessoas não percebem que Mike McCarthy é na verdade um agente livre e pode assinar em qualquer lugar.” Esta afirmação, no entanto, parece questionável. Quem são exatamente essas “pessoas”? A maioria dos fãs de esportes e analistas estão bem cientes da situação contratual de McCarthy.

Além disso, a sugestão de Daniel de que McCarthy talvez não queira voltar a Dallas não é totalmente estranha no mundo transitório do coaching. Como treinador que trabalhou em nove locais diferentes ao longo de 18 anos, McCarthy considerando uma décima parada não seria chocante. No entanto, McCarthy construiu uma vida em Dallas nos últimos cinco anos, até comprar duas casas na região, o que dificulta a ideia de sua saída.

Daniel também argumentou que McCarthy “conhece bem a divisão”, referindo-se ao tempo que passou como treinador do Green Bay Packers na NFC Norte. No entanto, já se passaram sete anos desde que McCarthy deixou Green Bay e agora passou cinco temporadas na NFC East com o Dallas. Sua familiaridade com a NFC Norte pode não ser mais tão relevante quanto Daniel sugere.

A afirmação de que McCarthy “desenvolve QBs quase melhor do que ninguém” é outro ponto de discórdia. Embora McCarthy sem dúvida tenha ajudado os zagueiros a melhorar, a afirmação de Daniel carece de nuances. Por exemplo, Daniel deu a entender que McCarthy “transformou” Dak Prescott no quarterback que é hoje. No entanto, as realizações de Prescott antes da chegada de McCarthy contam uma história diferente.

Em 2019, sob o comando do ex-técnico dos Cowboys, Jason GarrettPrescott arremessou para 4.902 jardas com 30 touchdowns e 11 interceptações, ao mesmo tempo em que adicionou três touchdowns corridos. Mesmo como novato em 2016 Prescott arremessou 3.667 jardas com 23 touchdowns e apenas quatro interceptações levando Dallas a um recorde de 13-3. Embora McCarthy tenha contribuído para o crescimento de Prescott, está claro que Dak já era um jogador talentoso antes de sua chegada.

Os argumentos de Daniel sobre McCarthy ser “um líder” são válidos, mas não necessariamente se relacionam com o motivo pelo qual ele deixaria Dallas. Em última análise, grande parte desta especulação parece prematura, uma vez que não foram relatadas discussões sérias sobre o futuro de McCarthy com Jones.