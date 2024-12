O fim de Robert Lewandowski no Barcelona está se aproximando?

O atacante ou está em rápido declínio como um excelente jogador de futebol ou não está se esforçando o suficiente, é simples assim.

O fim do ano Barcelona em LaLiga tem sido tão catastroficamente mau que seria difícil apontar uma única razão para a sua vulnerabilidade tragicómica. Mas qualquer tentativa de definir por que o Barcelona se tornou subitamente o homem fraco do futebol espanhol sem nomear Roberto Lewandowski Estaria muito longe da realidade.

O atacante polonês tornou-se um problema óbvio e provavelmente insolúvel para o clube catalão e representa um enorme calcanhar de Aquiles do qual nenhum dos seus dois principais rivais pelo título sofre. Real Madrid e Atlético de Madrid. É discutível que todas as fragilidades que Lewandowski causa à equipa de Hansi Flick possam negar-lhe a possibilidade de vencer a LaLiga esta temporada, tarefa que ainda não faz muito tempo (quando liderava o Atléti por 10 pontos e tinha vencido os brancos por 4-0 fora de casa). ).casa) parecia seu objetivo mínimo.

Robert Lewandowski lamenta no meio-campo do Barcelona MANAURE QUINTERO/AFP via Getty Images

Para ser justo, a primeira coisa a reconhecer é que o início de temporada do jogador de 36 anos não só foi bom do ponto de vista estatístico, mas também impressionante em termos de forma, consistência e fiabilidade. Quando os jovens ao seu redor jogavam com entusiasmo e confiança, mas acima de tudo com energia, Lewandowski Ele beneficiou de serviços absolutamente excepcionais e a sua capacidade de finalizar oportunidades foi decente.

Além disso, seus dois gols Real Madrid no Clássico houve chutes de grande qualidade, algo que o jogador de 36 anos não fazia com regularidade desde que chegou do Bayern de Munique dois anos e meio atrás, por uma grande transferência (US$ 46,8 milhões) e um salário ridiculamente alto.

E, para terminar esta secção de “equilíbrio”, reconheçamos que esta temporada de montanha-russa não começou de forma tão desastrosa como está agora para o jogador de futebol mais bem pago do mundo. Barcelona (37 milhões de dólares brutos nesta temporada), cuja contribuição de gols por minuto em campo continua saudável. Em LaLigaviu o gol ou deu assistência a um companheiro a cada 82 minutos, resultado de seus 16 gols e duas assistências em 1.484 minutos em campo.

Em comparação, o artilheiro da Real Madrid, Kylian Mbappécontribui com um gol a cada 115 minutos, graças aos seus 10 gols e duas assistências em 1.376 minutos em campo, enquanto Alexander Sørloth, artilheiro do Atlético, tem oito gols e duas assistências em 778 minutos (um gol a cada 78 minutos).

Então, em resumo: Lewandowski é o melhor marcador da Espanha, contribuiu para o Barcelona marcou 15 vezes mais do que na temporada passada e ainda tem uma taxa de contribuição de gols melhor do que Mbappémas não consegue marcar um gol da vitória (decisivo para um jogo) desde outubro, não marcou em nenhuma das cinco derrotas em casa do Barcelona nesta temporada e começou a falhar inúmeras vezes. Mas, o pior de tudo, o ponto fraco em que mais se diferencia dos dois melhores marcadores dos restantes candidatos à LaLiga, é que quando Lewandowski não marca, obtém um nível absolutamente terrível noutros aspectos do jogo.

Deixe-me contar o que os dois jornais de futebol catalães disseram sobre o polonês após a primeira vitória fora de casa do Atléti em Barcelona nos 13 anos de Diego Simeone como treinador. Mundo dos Esportes Ele criticou: “Seu nível ofensivo caiu, o que pode ser compreensível porque ele começou a temporada de uma forma sensacional. O incompreensível é que ele não se esforça como os demais companheiros”. Jornal Esportivopor sua vez, argumentou: “Há semanas que está muito desligado do jogo do Barcelona. É impreciso no controle da bola e depois na forma como dá a posse aos companheiros. Contra o Atléti perdeu uma oportunidade que era inadequada para um jogador de seu nível. Sua forma no final do ano é preocupante.

Apenas no caso de aqueles que adoram o templo de Lewandowski Acredito que ao longo de várias colunas fui muito duro com o atacante, acho que vale a pena ressaltar que outras coisas deram muito errado na equipe ao seu redor. Em primeiro lugar, a equipe de Flick está visivelmente cansada, mental e fisicamente. Em segundo lugar, a qualidade da pressão, que ajudou a linha defensiva alta do Barcelona a funcionar tão bem, diminuiu. Em terceiro lugar, o Barcelona Ele está sofrendo muitos gols com seu goleiro, Iñaki Peña, que faz defesas cruciais e decisivas, apesar de a sua forma inicial ter melhorado. Eles sentem muita falta Marc-André ter Stegen.

Mas quando ouço comentadores, adeptos, jornalistas ou antigos jogadores analisarem Lewandowski, fico espantado com a forma como a sua fama, o seu estatuto e as suas estatísticas lhes permitem muitas vezes ignorar o nível de jogo muito baixo, pouco fiável e prejudicial quando se trata de tudo. qualquer outra coisa, exceto para marcar chances simples criadas por Lamine Yamal e Raphinha.

Não pressiona, não persegue os jogadores que passam à sua frente, seu controle de passes, mesmo os mais simples, tende a ser extremamente fraco, não retém a bola para que seus companheiros possam entrar em posições vantajosas, e a falta de confiabilidade de seus passes quando ele controla a bola é incrível. Não só existem razões convincentes para deixá-lo no banco de forma intermitente, mas eu diria que se visse um jovem jogador de futebol jogar assim, criticaria o seu nível, pedir-lhe-ia para fazer um trabalho de recuperação nos treinos e, muito certamente, ele iria não ser titular numa equipa com aspirações de ser campeão de Espanha e da Europa.

Eu sei, eu sei… uma das maneiras pelas quais é injusto compará-lo Mbappé e Sørloth É o dano que o Velho Pai Tempo causa. O francês tem vinte e poucos anos, o norueguês acaba de completar 29 anos, enquanto Lewandowski está mais perto dos 40 do que dos 30, e admitiu após a derrota frente ao Atléti que “faltou calma diante da baliza e sentiu uma certa insegurança em si mesmo”. Mas, para aqueles que são difíceis de entender, não é apenas o fato de ele ter perdido oportunidades flagrantes nas últimas semanas como atacante que me faz apontar o dedo acusador para ele. Todos os avançados passam por momentos como este.

ESPN Futebol Fantasia Crie uma liga e personalize o número de jogadores, a pontuação e as regras para jogar na liga que você você você quer. Crie uma liga hoje!

Lewandowski ou ele está em rápido declínio como jogador de futebol de ponta ou não está se esforçando o suficiente. É tão simples.

O que agrava a comparação com Sørloth e Mbappéembora as estatísticas puras continuem a dizer que Lewandowski está melhor, é que os outros dois criam oportunidades e espaços livres valiosos para os seus companheiros, driblam os rivais, seguram a bola e ambos, apesar dos difíceis inícios de temporada, são em ascensão, e eles trabalham muito. Algo que não pode ser dito sobre o número 9 do Barcelona.

No fim de semana, Lewandowski Ele afirmou que tanto ele quanto o Barcelona Eles voltariam após as breves férias de Natal revigorados e jogando melhor. Mas a evidência das temporadas recentes tem sido contrária a isso. Em cada uma das duas últimas temporadas, diminuiu à medida que o peso do calendário aumentou.