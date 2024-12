O irmão de Jimmy Garoppolo dá um soco em Kyle Shanahan após a derrota devastadora do 49ers

TO San Francisco 49ers enfrentou mais uma noite difícil durante o jogo da semana 15, perdendo para o Los Angeles Rams no Levi’s Stadium em Santa Clara, Califórnia. O jogo não foi apenas uma derrota – foi um fracasso, deixando os torcedores e o time visivelmente frustrados. A equipe de Kyle Shanahan lutou para encontrar o ritmo e várias jogadas destacaram seus desafios.

Um momento crucial veio quando o wide receiver Deebo Samuel deixou cair a bola durante uma peça chave. Este deslize não custou apenas o ímpeto do 49ers mas também diminuiu significativamente suas esperanças nos playoffs. Câmeras capturadas Shanahan andando com a cabeça baixa em decepçãomomento que resumiu a noite do 49ers.

Adicionando uma camada de drama à situação o irmão de Jimmy Garoppolo Billy Garoppoloacessou o Instagram para compartilhar seus pensamentos sobre a reação de Shanahan. Postando uma captura de tela da expressão decepcionada do treinador, Billy legendou com um atrevido “Guru Ofensivo” acompanhado de emojis risonhos. Este golpe foi visto como um troll direto contra Shanahan, possivelmente alimentado por tensões passadas.

Relacionado:

Jimmy Garoppoloagora com os Rams depois de se juntar a eles em março de 2024, jogou sob o comando de Shanahan pelo 49ers entre 2017 e 2022. Apesar de levar a equipe a conquistas notáveis, como uma aparição no Super Bowl em 2019 e um jogo do campeonato NFC em 2022, O histórico de lesões de Garoppolo levou à sua saída de São Francisco. A postagem de Billy pode refletir um ressentimento persistente sobre como as coisas terminaram para seu irmão com os Niners.

A queda de Samuel provoca indignação na comunidade 49ers

Deebo Samuel também foi alvo de críticas após o jogo. Os fãs nas redes sociais foram rápidos em apontar suas lutas recentes, mas Samuel não hesitou em se defender. Na segunda-feira, ele respondeu, dizendo: “Não estou lutando de jeito nenhum, apenas não conseguindo a bola!!!!!!!”

Esta declaração esclareceu sua frustração com as oportunidades limitadas, já que ele conseguiu apenas 97 jardas de scrimmage nos últimos quatro jogos. Refletindo sobre seu declínio em sua explosiva temporada All-Pro em 2021, Samuel reconheceu os desafios de conseguir alvos.

Em um esforço para mudar a situação, os 49ers fizeram de Samuel um ponto focal em seu plano de jogo contra os Rams. Infelizmente quando mais importava-empatado em 3 no terceiro quarto-Samuel deixou cair uma captura crucial. As vaias da multidão ecoaram pelo estádio, e Shanahan comentou mais tarde em uma entrevista coletiva: “Isso foi um bi...” deixando clara sua decepção. A noite ressaltou as lutas contínuas de Samuel e da equipe.