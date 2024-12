O linebacker dos Cowboys, DeMarvion Overshown, pode perder toda a temporada de 2025 devido a uma lesão brutal no joelho

TA derrota do Dallas Cowboys para o Cincinnati Bengals na noite de segunda-feira foi um duro golpe, mas foi a lesão do linebacker DeMarvion exibido isso deixou o time e os torcedores cambaleando. A lesão ocorreu no quarto período, quando Overshown tentou um tackle. Seu joelho direito ficou desajeitadamente preso sob a queda do atacante do Bengals, causando preocupação imediata. Overshown precisou de ajuda para sair de campo e foi imediatamente afastado pelo restante do jogo.

Embora os Cowboys derrota por 27 a 20 foi frustranteo verdadeiro desgosto estava na incerteza em torno da lesão de Overshown. Neste ponto, a extensão dos danos permanece obscura, mas surgiram alguns detalhes preocupantes. De acordo com o NFL Insider Ian Rapoport, Jerry Jones revelou que o jovem linebacker exigirá uma cirurgia no joelho direito.

Ja’Marr Chase, do Cincinnati Bengals, executa um griddy nunca antes visto após um touchdown contra os Cowboys

“Como observou o proprietário Jerry Jones, há uma incerteza real sobre se DeMarvion Overshown pode retornar em 2025”, compartilhou Rapoport, acrescentando que 2026 pode se tornar uma meta mais realista para o retorno de Overshown. Jones, que expressou profunda preocupação com seu jogador, admitiu na rádio local: “Não sei neste momento a data de sua reabilitação.”

Esta última lesão é especialmente dolorosa para Overshown, que vinha fazendo progressos notáveis ​​​​em sua segunda temporada depois de perder todo o ano de estreia devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo. No jogo de segunda-feira, Overshown já havia acumulado seis tackles e um passe defendido, ressaltando seu desenvolvimento como um jogador-chave para os Cowboys. A ideia de perdê-lo na temporada de 2025 – ou potencialmente mais longa – deixou uma sensação de incerteza pairando sobre a equipe.

Overshown enfrenta longa reabilitação após lesão no joelho

Apesar das notícias devastadoras, Overshown recorreu às redes sociais para expressar a sua fé e resiliência, partilhando com os seus seguidores: “Um dos soldados mais durões de Deus. Mantenha-me em suas orações.” Micah Parsons, visivelmente abalado com a notícia, também expressou sua simpatia, afirmando: “Ele também não merece isso.” Está claro que a lesão não apenas impactou a defesa dos Cowboys, mas também tocou pessoalmente os companheiros de equipe e os torcedores.

O proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, ecoou o sentimento, dizendo: “Eu simplesmente não posso te dizer o quanto me sinto mal por ele”, sentimento compartilhado por todo o vestiário. A perda de Overshown, aliada a uma temporada já desafiadora, deixa os Cowboys lutando por uma solução. A equipe enfrenta agora a difícil tarefa de seguir em frente sem um jogador-chave em posição crítica.

Enquanto os Cowboys se preparam para o caminho incerto que temos pela frente, a lesão de Overshown ofuscou uma temporada já frustrante, levantando ainda mais questões sobre como o time pode manter suas esperanças nos playoffs sem uma de suas jovens estrelas mais brilhantes.