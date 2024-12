O namorado de Britney Spears, ainda casado e intermitente, está desaparecido

Britney Spears‘namorado de novo, de novo, Paulo Soliz, está no centro de uma disputa judicial envolvendo sua ex-esposa, Nicole Mancilla. De acordo com documentos judiciais obtidos por Em contato, Nicole não conseguiu localizar Paul para entregar-lhe os papéis do divórcioapesar dos esforços que incluíram o envio de um servidor de processo para a mansão de Britney em Thousand Oaks em duas ocasiões distintas. O segurança da propriedade supostamente negou que Paul morasse lá e recusou o acesso nas duas vezes.

Nicole, que pediu o divórcio em outubro alegando “diferenças irreconciliáveis”, foi casado com Paul por oito anos e listado 29 de junho de 2023 como data de separação. Ela está buscando a custódia legal e física de seus quatro filhos, propondo que Paul receba o direito de visitação.

Britney Spears faz passos de dança estranhos durante férias no México

Adicionalmente, Nicole solicitou apoio conjugal mensal enquanto pedia ao tribunal que rescindisse o direito de Paul de receber qualquer apoio dela. Em sua petição, ela expressou a necessidade de mais tempo para apresentar prova de serviço e sugeriu o uso potencial de métodos alternativos para atendê-lo, como colocar um anúncio em um jornal.

Paul Soliz, supostamente um pai de nove filhos de relacionamentos diferentesfoi contratada pela equipe de Britney em 2022 para uma função de governanta em sua casa na Califórnia. Nicole criticou publicamente o comportamento de Paul, especialmente em relação à suposta negligência com os filhos. Em entrevista ao Correio Diárioela afirmou sem rodeios: “Meu marido caiu na vagina da Britney Spears. Ele era casado e agora nega seus filhos.”

Esposa separada toma medidas legais em meio à incerteza

A relação entre Britney e Paul supostamente causou preocupação em seu círculo íntimo. Fontes disseram ao TMZ em agosto que pessoas próximas à estrela pop estavam preocupadas com o fato de ela reacender o romance, acreditando que isso poderia não ser do seu interesse.

Apesar dessas preocupações, Britney não é fotografada com Paul há meses. No início deste ano, o casal ganhou as manchetes após uma suposta briga no Chateau Marmont, onde uma ambulância foi chamada, mas acabou não sendo usada.

Em meio a essa turbulência, Britney tem se concentrado em se reconectar com sua própria família. Ela recentemente se reuniu com seus filhos, Jayden e Sean Preston, após um período de afastamento. Os meninos de 18 e 19 anos se mudaram para o Havaí com o pai, Kevin Federline, no ano passado. Britney compartilhou vídeos do tempo que passaram juntos nas redes sociais, marcando um momento positivo em meio ao drama contínuo em torno de sua vida pessoal.