O presidente Biden decidiu perdoar Hunter meses atrás

Presidente Biden anúncio no domingo de que ele estava perdoando seu filho Caçador não foi nada perto de uma decisão impulsiva … TMZ aprendeu.

Fontes ligadas à Casa Branca com conhecimento direto dizem ao TMZ… Biden planejou isso há mais de três meses.

Nossas fontes dizem que o presidente Biden não esteve envolvido de forma alguma no caso de Hunter até junho do ano passado, quando um acordo judicial foi rejeitado pelo juiz. Disseram-nos que ele ficou “agitado” com a reversão e sentiu que seu filho havia se tornado um peão político.