O primeiro Natal atrás das grades de Diddy apresenta esportes, jogos e refeições festivas

Diddy vai ficar louco no Natal – mas não é o que você pensa – sua prisão federal está dando a ele várias opções para praticar esportes e jogos… com uma oferta especial de feriado.

Nossas fontes no governo federal nos dizem que os presos do MDC Brooklyn – onde Diddy está detido enquanto aguarda julgamento em seu caso de tráfico sexual – poderão participar de alguma competição amigável no dia de Natal… incluindo jogos de cartas e dominó .

Com todas essas atividades, Diddy e companhia. provavelmente abrirão o apetite… e colocamos as mãos no cardápio da prisão, com uma refeição especial de Natal.