Saiba tudo sobre a competição em que o Pachuca representará a Liga MX e a CONCACAF.

O Copa Intercontinental FIFA É um dos eventos mais importantes a realizar antes do final de 2024 porque a “nova” competição do órgão que rege o futebol mundial reunirá apenas equipas campeãs.

Na primeira edição do Copa Intercontinental FIFA, Pachuca será o representante do Liga MX e do CONCACAF. Os Tuzos estrearão na competição contra o campeão do Copa Libertadores sim Guilherme Almadatécnico da equipe de Hidalgo, considerou que a competição será fundamental para a preparação do seu elenco no Copa do Mundo de Clubes 2025.

O Al-Ahly enfrentará o campeão do duelo entre Botafogo e Pachuca pela Copa Intercontinental. Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images

“Temos muitos jogadores jovens. Somos o time mais jovem do campeonato mexicano, em média e no onze inicial. Esta experiência será, sem dúvida, uma contribuição fundamental para o seu crescimento e para o que vem no futuro; vamos certamente procure algum reforço que nos ajude a equilibrar. Que a juventude seja apoiada. Salomón Rondón, (Gustavo) Cabralque são jogadores experientes e têm sua jornada. Mas será um contributo muito importante para o próximo campeonato mexicano e para o Mundial do próximo semestre”, afirmou Almada em entrevista à FIFA.

O que é a Copa Intercontinental?

O Copa Intercontinental É um torneio antigo do FIFA que retorna com novo formato e reunirá os clubes campeões do UEFA, AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL sim OFFCconfederações associadas ao FIFA. A Copa Intercontinental “substitui” a Mundial de Clubesconcurso que agora será realizado a cada quatro anos e contará com a participação de mais de 30 equipes.

Como funciona a Copa Intercontinental?

Todas as partidas serão em jogo único e a primeira partida foi disputada pelo campeão do Liga dos Campeões da AFC e o vencedor do Liga dos Campeões da OFC. O jogo 2 (Copa África-Ásia-Pacífico da FIFA) foi disputado pelo vencedor da primeira partida contra o campeão da Liga dos Campeões da CAF.

A terceira partida será o Dérbi das Américas da FIFA, duelo entre os campeões do CONCACAF sim CONMEBOL. O vencedor desta partida jogará o Jogo 4 (FIFA Challenger Cup) contra o vencedor do Jogo 2. O vencedor do Jogo 4 enfrentará o Real Madrid, campeão do Uefana Final do Copa Intercontinental.

Quais times jogarão a Copa Intercontinental?

As primeiras equipes a participarem do Copa Intercontinental eram Al-Ain FC sim Cidade de Auckland FC com o Al Ain FC vencendo as eliminatórias da FIFA África-Ásia-Pacífico. Os demais clubes que participarão da Copa Intercontinental são: Al Ahly FC, Botafogo, Pachuca sim Real Madrid.

Onde será disputada a Copa Intercontinental?

Os três últimos compromissos do Copa Intercontinental (Jogos 3, 4 e 5) serão realizados no Catar. As propriedades que receberão os duelos do Intercontinental são: Estádio 974 e Estádio Lusail.

Quando será disputada a final da Copa Intercontinental?

A Grande Final está marcada para quarta-feira, 18 de dezembro. Por sua vez, Pachuca sim Botafogo Eles se enfrentarão na quarta-feira, 11 de dezembro, e o vencedor desta eliminatória enfrentará o Al-Ahly FC no sábado, 14 de dezembro.