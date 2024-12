O que pode significar a promessa de Trump de refazer o seu próprio acordo comercial com o Canadá e o México

Washington

Os frequentes apelos do presidente eleito Donald Trump para novas tarifas sobre produtos estrangeiros podem ter ofuscado outra enorme promessa relacionada com o comércio que ele fez cerca de um mês antes das eleições de Novembro: renegociar o Acordo EUA-México-Canadá.

Conhecido como o USMCA, o acordo comercial foi negociado pela primeira administração Trump e substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ou NAFTA, de um quarto de século, em 2020.

Esperava-se uma revisão do pacto comercial em 2026, independentemente da promessa de Trump, devido a uma exigência do acordo.

Mas a proclamação de Trump alertou o Canadá e o México – os dois maiores parceiros comerciais dos EUA – de que ele poderá prosseguir mudanças importantes. E a renegociação poderá desempenhar um papel importante nas outras prioridades políticas do presidente eleito, como a segurança nacional, a imigração e o crime. Embora o USMCA possa não lidar diretamente com essas questões, o pacto comercial poderia ser usado como alavanca.

“É uma ferramenta muito funcional para Trump alcançar tudo o que espera alcançar através da negociação”, disse Francisco Sanchez, que serviu como subsecretário de comércio para o comércio internacional no então presidente Barack Obama e atualmente é sócio do escritório de advocacia Holland. & Cavaleiro.

“O facto de existir um mecanismo para discutir uma revisão é, penso eu, uma vantagem para ele”, disse ele.

Desde que venceu as eleições, Trump prometeu impor tarifas sobre todos os produtos vindos do Canadá e do México no primeiro dia de sua administração, a menos que as duas nações contivessem o fluxo de imigrantes ilegais e drogas através da fronteira – o que já motivou um telefonema da presidente mexicana Claudia Sheinbaum e uma visita a Resort Mar-a-Lago de Trump pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau.

Aqui está o que o USMCA faz e como renegociar isso poderia jogar:

O que o USMCA faz e em que difere do NAFTA?



O NAFTA entrou em vigor em 1994 e criou uma zona de livre comércio na América do Norte, eliminando tarifas sobre a maioria dos produtos comercializados entre os três países. Anteriormente, o México tinha algumas tarifas elevadas sobre produtos fabricados nos EUA. O USMCA deu continuidade ao ambiente de livre comércio.

O comércio cresceu na região como resultado da cooperação económica e das regras estáveis ​​estabelecidas pelo NAFTA e continuadas pelo USMCA, e apoia agora cerca de 17 milhões de empregos em toda a América do Norte.

O O USMCA manteve a maioria dos elementos centrais do NAFTA. Mas também acrescentou um novo capítulo sobre o comércio digital, reforçou a aplicação das regras laborais no México e abriu ainda mais o mercado canadiano de lacticínios aos agricultores norte-americanos.

Um dos maiores focos do USMCA é a indústria automobilística. O pacto comercial exige que 75% das peças de um veículo sejam fabricadas num dos três países – acima da regra anterior de 62,5% – para permanecerem livres de tarifas quando se deslocam dentro da região. Também exige que mais peças de veículos sejam fabricadas por trabalhadores que ganham pelo menos US$ 16 por hora.

“Acho que isso certamente preserva nossa capacidade de manter uma indústria automobilística relativamente robusta”, disse Sanchez.

Que tipo de efeito tiveram o NAFTA e o USMCA?



É difícil isolar os impactos do acordo comercial de outros factores económicos, mas os economistas geralmente concordam que o comércio livre contribui para o crescimento económico a longo prazo. Mas geralmente há vencedores e perdedores.

O NAFTA foi responsabilizado pela perda de empregos e pela estagnação salarial nos EUA e, apesar do apoio bipartidário inicial, acabou por enfrentar ataques tanto de Democratas como de Republicanos.

Carla Hills, ex-representante comercial dos EUA e um dos principais arquitectos do NAFTA, disse recentemente que o comércio livre não é o culpado pela perda de empregos. Em vez disso, os EUA “fizeram um mau trabalho” na formação daqueles que perderam empregos para as novas oportunidades disponibilizadas, disse ela num fórum quarta-feira em Washington, patrocinado pela Consumer Brands Association.

“O NAFTA tornou-se uma frase de ódio”, disse Gary Hufbauer, um veterano não residente bolsista do Peterson Institute for International Economics.

Ele observou que até agora o maior impacto que o USMCA teve foi “a mudança no nome”.

O comércio entre os três países continuou a aumentar desde o O USMCA entrou em vigor em julho de 2020.

O impacto total da exigência de conteúdo automotivo não será conhecido até 2027, quando for totalmente implementado. Ao longo dos primeiros dois anos, a apartidária Comissão de Comércio Internacional descobriu que os EUA importaram menos peças de veículos, o que ajudou a aumentar a receita da indústria automobilística, o emprego e salários nos EUA. Mas também aumentou o custo de produção de veículos nos EUA, incentivando alguns consumidores americanos a comprar carros estrangeiros mais acessíveis.

Os comentários anteriores de Trump sugerem que ele pode querer ajudar a impulsionar a indústria automobilística dos EUA, tendo proposto uma tarifa de 100% sobre carros fabricados no exterior durante sua campanha.

As regras de veículos do USMCA exigem que uma certa parcela das peças de um carro venha de qualquer um dos três países – portanto, poderia haver uma maneira mais forte de incentivar a fabricação de peças nos EUA.

Uma disposição que aumente os salários no México, por exemplo, poderia ajudar a impulsionar a produção nos EUA. Atualmente, pode ser mais barato fabricar no México, onde os trabalhadores geralmente recebem menos do que nos EUA.

O presidente eleito também poderá procurar obter a ajuda do México para abordar a China – especificamente para impedir que Pequim contorne as tarifas de Trump, entrando no mercado dos EUA através do México.

“É altamente provável que os negociadores procurem saber como lidar com peças e componentes chineses”, disse Gregory Husisian, sócio da Foley & Lardner que preside a Prática de Comércio Internacional e Segurança Nacional do escritório de advocacia.

“Muitas dessas coisas instáveis ​​nos bastidores terão um impacto tão grande ou maior do que as coisas que você vê nas notícias”, disse ele.

Trump também pode estar a procurar formas de reduzir o défice comercial dos EUA, uma das suas medidas económicas favoritas. Ele argumenta que o défice comercial – que acontece quando os EUA compram mais bens produzidos no estrangeiro do que vendem no estrangeiro – mostra que outros países estão a tirar partido da economia americana.

Mas o défice comercial é afectado por muitos factores económicos, incluindo o valor do dólar e a procura do consumidor, e o USMCA não conduziu a uma redução.

O défice comercial de bens só com o México aumentou mais de 78% entre 2020, ano em que O USMCA entrou em vigor no final de 2023. E o défice com o Canadá cresceu cerca de 27%, de acordo com os últimos dados do governo.