O que vem por aí para o Cruz Azul após a eliminação contra o América?

Os jogadores da Máquina terão pelo menos duas semanas de descanso após ficarem de fora do Apertura 2024.

Cruz Azul quebrou fileiras nesta segunda-feira depois América eliminou-o nas semifinais do Abertura 2024. A Máquina tirará pelo menos duas semanas de férias para posteriormente se reportar à pré-temporada para o Fechando 2025em que os produtores de cimento já esperam ter o seu reforço.

Depois da noite frenética que partiu América como finalista do Abertura 2024os jogadores de Cruz Azul Apresentaram-se esta segunda-feira, por volta das 10h00, nas instalações de La Noria, que começaram a abandonar por volta das 11h30.

Apresentamos o panorama da Máquina para o próximo torneio da Liga MX. Imago7

Os jogadores, bem como os membros da comissão técnica do Martin Anselmisaíram em silêncio das instalações de La Noria, sem prestar declarações, alguns até passaram em alta velocidade para evitar contacto com meios de comunicação, bem como com pessoas que se aproximaram em busca de uma fotografia.

Os jogadores de Cruz Azul receberá pelo menos duas semanas de descanso após a eliminação contra América nele Abertura 2024. Espera-se que alguns apresentem relatórios depois do Natal, mas o resto do grupo juntar-se-á nos primeiros dias do ano. 2025praticamente uma semana antes do início do Fechando 2025.

Possíveis reforços do Cruz Azul para o Clausura 2025

Enquanto Cruz Azul competiu na Liguilla del Abertura 2024a diretoria realizou trabalhos de montagem de pessoal para o Fechando 2025. Na mesa dos celestiais estão os nomes dos Jesus Orozco Chiquetedefesa de Chivas, bem como Facundo Torresatacante do Orlando City, com quem está em negociações para tê-los na pré-temporada do próximo torneio.

Dos dois nomes, Jesus Orozco Chiquete é o mais próximo Cruz Azuljá que a Máquina está disposta a pagar a cláusula de rescisão para arrebatar seu jovem jogador do Chivas.

Possíveis baixas do Cruz Azul para o Clausura 2025

Em caso Cruz Azul Se você pretende contratar um estrangeiro, a Máquina deverá liberar vaga, já que atualmente conta com os nove cargos Não Treinados no México que a regulamentação vigente da Empresa permite. Liga MXpanorama em que Camilo Cândido poderia ser aquele sacrificado.

Nas possíveis perdas, há também o caso de Gonzalo Piovique é procurado pelo Boca Juniors, embora a intenção de Cruz Azul É manter o zagueiro argentino para ter opções na defesa central, posição em que a Máquina não tem substitutos naturais.