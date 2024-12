O Real Madrid respira na Liga dos Campeões após vitória sobre a Atalanta

O Real Madrid consegue uma vitória de ouro na visita à Atalanta, que ficou invicta, embora tenha perdido Mbappé devido a lesão.

O Real Madrid conseguiu uma vitória de ouro (2-3) na visita à Atalanta, que lhe tirou o registo de invencibilidade na Liga dos Campeões, permitindo-lhe continuar com possibilidade de avançar apesar das três derrotas na competição.

Foi uma primeira parte equilibrada, em que os visitantes chegaram à vantagem aos 10 minutos graças a um grande gol de Kylian Mbappé. O francês recebeu um saque e fez uma recepção orientada para dar um chute forte que acabou na rede.

A má notícia para Carlo Ancelotti e para os brancos é que Mbappé lesionou-se e o seu lugar foi ocupado pelo brasileiro Rodrygo.

Antes do final do primeiro tempo, os donos da casa empataram através de um pênalti executado com grande classe por Charles De Ketelaere (47′).

O Real Madrid comemora um gol contra a Atalanta. Imagens Getty

Na parte complementar, Vinícius exerceu a liderança do Real Madrid e devolveu a vantagem aos brancos, que Jude Bellingham ampliou. Com o 1-3 tudo parecia condenado, mas a Atalanta não desistiu.

Ademola Lookman fez uma grande manobra individual e fez 2 a 3 para dar esperança aos italianos.

Apesar das tentativas e de uma clara oportunidade de compensação, a Atalanta não conseguiu empatar e perdeu a invencibilidade na Liga dos Campeões. Enquanto isso, os merengues respiram com este triunfo.